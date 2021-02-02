https://ria.ru/20210202/veteran-1595616421.html

Умер ученый и ветеран Сталинградской битвы Максим Загорулько

Умер ученый и ветеран Сталинградской битвы Максим Загорулько

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Загорулько скончался во вторник в Волгограде после... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:55

2021-02-02T09:55

2021-02-02T09:55

великая отечественная война (1941-1945)

сталинград

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Загорулько скончался во вторник в Волгограде после продолжительной болезни, ему было 96 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.Ранее сообщалось, что Загорулько прошел всю Великую Отечественную войну, сражался под Сталинградом. Имеет множество наград, в том числе орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После войны стал ученым, профессором, основал в Волгограде первый классический университет. И даже в почтенном возрасте участвовал в общественной жизни города и руководил центром по изучению Сталинградской битвы. В 2014 году за многолетнюю плодотворную работу по подготовке научных кадров отмечен орденом Александра Невского.По информации администрации, профессора Загорулько – автор энциклопедии "Сталинградская битва". Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой славы, его жизненному подвигу посвящены страницы книг "Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы" и "Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец".Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Загорулько.

https://ria.ru/20210107/korzun-1592260724.html

сталинград

волгоградская область

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великая отечественная война (1941-1945), сталинград, волгоградская область, общество