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Умер ученый и ветеран Сталинградской битвы Максим Загорулько
Умер ученый и ветеран Сталинградской битвы Максим Загорулько
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Загорулько скончался во вторник в Волгограде после... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:55
2021-02-02T09:55
великая отечественная война (1941-1945)
сталинград
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Загорулько скончался во вторник в Волгограде после продолжительной болезни, ему было 96 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.Ранее сообщалось, что Загорулько прошел всю Великую Отечественную войну, сражался под Сталинградом. Имеет множество наград, в том числе орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После войны стал ученым, профессором, основал в Волгограде первый классический университет. И даже в почтенном возрасте участвовал в общественной жизни города и руководил центром по изучению Сталинградской битвы. В 2014 году за многолетнюю плодотворную работу по подготовке научных кадров отмечен орденом Александра Невского.По информации администрации, профессора Загорулько – автор энциклопедии "Сталинградская битва". Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой славы, его жизненному подвигу посвящены страницы книг "Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы" и "Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец".Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Загорулько.
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великая отечественная война (1941-1945), сталинград, волгоградская область, общество

Умер ученый и ветеран Сталинградской битвы Максим Загорулько

09:55 02.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Максим Загорулько
Ветеран Великой Отечественной войны Максим Загорулько - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Загорулько скончался во вторник в Волгограде после продолжительной болезни, ему было 96 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что Загорулько прошел всю Великую Отечественную войну, сражался под Сталинградом. Имеет множество наград, в том числе орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После войны стал ученым, профессором, основал в Волгограде первый классический университет. И даже в почтенном возрасте участвовал в общественной жизни города и руководил центром по изучению Сталинградской битвы. В 2014 году за многолетнюю плодотворную работу по подготовке научных кадров отмечен орденом Александра Невского.
"Максим Матвеевич скончался во вторник утром после продолжительной болезни у себя дома", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По информации администрации, профессора Загорулько – автор энциклопедии "Сталинградская битва". Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой славы, его жизненному подвигу посвящены страницы книг "Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы" и "Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец".
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Загорулько.
Генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза журналистов Москвы Лев Игнатьевич Корзун - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 17:36
Умер ветеран Великой Отечественной войны, журналист Лев Корзун
 
Великая Отечественная война (1941-1945)СталинградВолгоградская областьОбщество
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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