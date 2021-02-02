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Путин поздравил победителя конкурса "Учитель года" Михаила Гурова
Путин поздравил победителя конкурса "Учитель года" Михаила Гурова
Президент РФ Владимир Путин поздравил учителя математики из Ростовской области Михаила Гурова, ставшего абсолютным победителем конкурса "Учитель года России -... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:39
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил учителя математики из Ростовской области Михаила Гурова, ставшего абсолютным победителем конкурса "Учитель года России - 2020".Ранее стало известно, что Гуров победил во всероссийском конкурсе, в котором принимали участие 85 педагогов. Финал проходил в Волгограде, до него дошли пять участников.Президент отметил, что конкуренция была острой и каждый из финалистов является достойным претендентом на высокое звание. По его мнению, они доказали это своей работой в школе, успешным прохождением конкурсных испытаний.Путин выразил уверенность, что признание коллег послужит для конкурсантов стимулом к покорению новых профессиональных вершин, к тому, чтобы и дальше развиваться, совершенствоваться, быть вдохновляющим примером и для коллег, и для своих учеников."Новаторство, дух лидерства, чувство одной большой команды – это стержневые вещи для системы образования", - добавил президент.
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Путин поздравил победителя конкурса "Учитель года" Михаила Гурова

16:39 02.02.2021 (обновлено: 17:01 02.02.2021)
 
© Фото : сайт учителя Михаила ГуроваУчитель математики Михаил Гуров
Учитель математики Михаил Гуров - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : сайт учителя Михаила Гурова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил учителя математики из Ростовской области Михаила Гурова, ставшего абсолютным победителем конкурса "Учитель года России - 2020".
Ранее стало известно, что Гуров победил во всероссийском конкурсе, в котором принимали участие 85 педагогов. Финал проходил в Волгограде, до него дошли пять участников.
"Вы стали лауреатами этого замечательного, можно сказать легендарного конкурса "Учитель года"... Конечно, отдельно хочу отметить абсолютного победителя Михаила Гурова... Рад вас видеть", - сказал Путин в ходе встречи с призерами конкурса.
Президент отметил, что конкуренция была острой и каждый из финалистов является достойным претендентом на высокое звание. По его мнению, они доказали это своей работой в школе, успешным прохождением конкурсных испытаний.
Путин выразил уверенность, что признание коллег послужит для конкурсантов стимулом к покорению новых профессиональных вершин, к тому, чтобы и дальше развиваться, совершенствоваться, быть вдохновляющим примером и для коллег, и для своих учеников.
"Новаторство, дух лидерства, чувство одной большой команды – это стержневые вещи для системы образования", - добавил президент.
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