https://ria.ru/20210202/uchitel-1595657092.html

Учителем года — 2020 стал педагог из Ростовской области

Учителем года — 2020 стал педагог из Ростовской области

Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2020" стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:14

2021-02-02T13:14

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2020" стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.Финал конкурса "Учитель года России-2020" проходит в Волгограде, до последнего испытания дошли 5 участников из 85 педагогов со всей страны."Победителем конкурса, учителем года стал Михаил Гуров", - объявил ректор МГУ и член жюри конкурса Виктор Садовничий.Гурову вручили памятный знак - хрустального пеликана.Министр просвещения Сергей Кравцов, присутствующий на церемонии награждения, объявил, что по традиции назначит победителя своим советником. Он пояснил журналистам, что будет советоваться по вопросам методики преподавания, системы оплаты труда, а также повышения статуса учителя.Михаил Гуров рассказал журналистам после мероприятия, что работает учителем математики десять лет в одном из лицеев Ростова-на-Дону, преподает в 9 и 10 классах."Я еще не осознал, что стал абсолютным победителем. Это непередаваемые эмоции. Теперь на мои плечи лег большой груз ответственности", - сказал Гуров.

https://ria.ru/20210202/uchitel-1595651705.html

https://sn.ria.ru/20210128/uchitel-1594947978.html

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