https://ria.ru/20210202/uchitel-1595657092.html
Учителем года — 2020 стал педагог из Ростовской области
Учителем года — 2020 стал педагог из Ростовской области
Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2020" стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:14
2021-02-02T13:14
2021-02-02T14:48
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2020" стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.Финал конкурса "Учитель года России-2020" проходит в Волгограде, до последнего испытания дошли 5 участников из 85 педагогов со всей страны."Победителем конкурса, учителем года стал Михаил Гуров", - объявил ректор МГУ и член жюри конкурса Виктор Садовничий.Гурову вручили памятный знак - хрустального пеликана.Министр просвещения Сергей Кравцов, присутствующий на церемонии награждения, объявил, что по традиции назначит победителя своим советником. Он пояснил журналистам, что будет советоваться по вопросам методики преподавания, системы оплаты труда, а также повышения статуса учителя.Михаил Гуров рассказал журналистам после мероприятия, что работает учителем математики десять лет в одном из лицеев Ростова-на-Дону, преподает в 9 и 10 классах."Я еще не осознал, что стал абсолютным победителем. Это непередаваемые эмоции. Теперь на мои плечи лег большой груз ответственности", - сказал Гуров.
https://ria.ru/20210202/uchitel-1595651705.html
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2020" стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.
Финал конкурса "Учитель года России-2020" проходит в Волгограде
, до последнего испытания дошли 5 участников из 85 педагогов со всей страны.
"Победителем конкурса, учителем года стал Михаил Гуров", - объявил ректор МГУ и член жюри конкурса Виктор Садовничий
.
Гурову вручили памятный знак - хрустального пеликана.
Министр просвещения Сергей Кравцов, присутствующий на церемонии награждения, объявил, что по традиции назначит победителя своим советником. Он пояснил журналистам, что будет советоваться по вопросам методики преподавания, системы оплаты труда, а также повышения статуса учителя.
Михаил Гуров рассказал журналистам после мероприятия, что работает учителем математики десять лет в одном из лицеев Ростова-на-Дону, преподает в 9 и 10 классах.
"Я еще не осознал, что стал абсолютным победителем. Это непередаваемые эмоции. Теперь на мои плечи лег большой груз ответственности", - сказал Гуров.