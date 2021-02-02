https://ria.ru/20210202/sovetnik-1595679536.html
В российских школах появятся советники по воспитанию
В российских школах появятся советники по воспитанию
В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:47
2021-02-02T14:47
2021-02-02T15:16
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Выступая 27 января в Совете Федерации министр рассказал, что на новые должности будет проводиться конкурс во всех регионах страны. В этом году такой конкурс "Навигаторы детства" уже проходит в десяти регионах в пилотном режиме. В пресс-службе Минпросвещения в комментарии "Коммерсанту" пояснили: в конкурсе смогут принять участие как действующие педагоги, так и студенты педвузов четвертого курса и старше. По данным газеты, предполагается, что советники будут работать не только с директорами, но и с учениками.Кравцов ранее отмечал, что новая должность появится в учебных заведениях в марте 2021 года.
https://ria.ru/20210129/shkola-1595130989.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов