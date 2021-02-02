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В российских школах появятся советники по воспитанию
В российских школах появятся советники по воспитанию
В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:47
2021-02-02T15:16
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Выступая 27 января в Совете Федерации министр рассказал, что на новые должности будет проводиться конкурс во всех регионах страны. В этом году такой конкурс "Навигаторы детства" уже проходит в десяти регионах в пилотном режиме. В пресс-службе Минпросвещения в комментарии "Коммерсанту" пояснили: в конкурсе смогут принять участие как действующие педагоги, так и студенты педвузов четвертого курса и старше. По данным газеты, предполагается, что советники будут работать не только с директорами, но и с учениками.Кравцов ранее отмечал, что новая должность появится в учебных заведениях в марте 2021 года.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов

В российских школах появятся советники по воспитанию

14:47 02.02.2021 (обновлено: 15:16 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Выступая 27 января в Совете Федерации министр рассказал, что на новые должности будет проводиться конкурс во всех регионах страны. В этом году такой конкурс "Навигаторы детства" уже проходит в десяти регионах в пилотном режиме.
В пресс-службе Минпросвещения в комментарии "Коммерсанту" пояснили: в конкурсе смогут принять участие как действующие педагоги, так и студенты педвузов четвертого курса и старше. По данным газеты, предполагается, что советники будут работать не только с директорами, но и с учениками.

"Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью", — заявил источник "Ъ".

Кравцов ранее отмечал, что новая должность появится в учебных заведениях в марте 2021 года.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей Кравцов
 
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