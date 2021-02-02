https://ria.ru/20210202/sovetnik-1595679536.html

В российских школах появятся советники по воспитанию

В российских школах появятся советники по воспитанию

В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:47

2021-02-02T14:47

2021-02-02T15:16

социальный навигатор

сн_образование

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Выступая 27 января в Совете Федерации министр рассказал, что на новые должности будет проводиться конкурс во всех регионах страны. В этом году такой конкурс "Навигаторы детства" уже проходит в десяти регионах в пилотном режиме. В пресс-службе Минпросвещения в комментарии "Коммерсанту" пояснили: в конкурсе смогут принять участие как действующие педагоги, так и студенты педвузов четвертого курса и старше. По данным газеты, предполагается, что советники будут работать не только с директорами, но и с учениками.Кравцов ранее отмечал, что новая должность появится в учебных заведениях в марте 2021 года.

https://ria.ru/20210129/shkola-1595130989.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов