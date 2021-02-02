МИД о возможном "всплеске" санкций: "Западу не нужен повод"
21:29 02.02.2021 (обновлено: 21:43 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда. Кадр видео
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможные санкции Запада из-за суда над Алексеем Навальным, сказала, что западным странам не нужен для этого повод.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.
"Ведь это же (санкции - ред.) длится многие годы и повод находится сам собой. Им не нужно в принципе никакой фактуру, никаких данных, им не нужно ничего. Если повода нет - они его придумают", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых "Фонд борьбы с коррупцией"* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента