https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595759173.html

МИД о возможном "всплеске" санкций: "Западу не нужен повод"

МИД о возможном "всплеске" санкций: "Западу не нужен повод"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможные санкции Запада из-за суда над Алексеем Навальным, сказала, что западным странам не нужен... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:29

2021-02-02T21:29

2021-02-02T21:43

фонд борьбы с коррупцией

ив роше

дмитрий патрушев

втб

андрей костин (банкир)

москва

сша

замена условного срока навального

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможные санкции Запада из-за суда над Алексеем Навальным, сказала, что западным странам не нужен для этого повод.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых "Фонд борьбы с коррупцией"* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

москва

сша

россия

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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев. 2021-02-02T21:29 true PT0M39S

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фонд борьбы с коррупцией, ив роше, дмитрий патрушев, втб, андрей костин (банкир), москва, сша, замена условного срока навального, россия