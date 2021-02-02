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МИД о возможном "всплеске" санкций: "Западу не нужен повод"
МИД о возможном "всплеске" санкций: "Западу не нужен повод"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможные санкции Запада из-за суда над Алексеем Навальным, сказала, что западным странам не нужен... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:29
2021-02-02T21:43
фонд борьбы с коррупцией
ив роше
дмитрий патрушев
втб
андрей костин (банкир)
москва
сша
замена условного срока навального
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможные санкции Запада из-за суда над Алексеем Навальным, сказала, что западным странам не нужен для этого повод.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых "Фонд борьбы с коррупцией"* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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москва
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60
Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
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фонд борьбы с коррупцией, ив роше, дмитрий патрушев, втб, андрей костин (банкир), москва, сша, замена условного срока навального, россия

МИД о возможном "всплеске" санкций: "Западу не нужен повод"

21:29 02.02.2021 (обновлено: 21:43 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможные санкции Запада из-за суда над Алексеем Навальным, сказала, что западным странам не нужен для этого повод.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.

"Ведь это же (санкции - ред.) длится многие годы и повод находится сам собой. Им не нужно в принципе никакой фактуру, никаких данных, им не нужно ничего. Если повода нет - они его придумают", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых "Фонд борьбы с коррупцией"* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Фонд борьбы с коррупциейИв РошеДмитрий ПатрушевВТБАндрей Костин (банкир)МоскваСШАЗамена условного срока НавальногоРоссия
 
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