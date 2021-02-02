https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595765617.html

В Совфеде прокомментировали призывы Запада освободить Навального

В Совфеде прокомментировали призывы Запада освободить Навального

Решение суда по Алексею Навальному основано на российском законодательстве, призывы стран Запада освободить блогера являются вмешательством в дела российского... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:31

2021-02-02T22:31

2021-02-02T22:31

замена условного срока навального

владимир джабаров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

совет федерации рф

европейский суд по правам человека

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Решение суда по Алексею Навальному основано на российском законодательстве, призывы стран Запада освободить блогера являются вмешательством в дела российского судопроизводства и самой России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ранее неприемлемым приговор суда Навальному и призвал к его немедленному освобождению, в США заявили, что обеспокоены приговором Навальному и призвали освободить его.Он подчеркнул, что решение суда основано на нарушении Навальным правил отбывания условного срока. "Суд ничего не скомпилировал, основывался на фактах, просто признал эти нарушения. Истерику следует прекратить. Суд в России является независимым, почему при этом на Западе считают возможным вмешиваться в его дела?" - заявил сенатор.По словам Джабарова, Россия не позволяла себе таких заявлений, когда, к примеру, в Париже участников митингов "жёлтых жилетов" разгоняли полицейские.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595759173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда. 2021-02-02T22:31 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, владимир джабаров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, европейский суд по правам человека, происшествия