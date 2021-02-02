https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595756832.html

Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному

Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному

Алексей Навальный должен по совокупности за все нарушения российских законов получить 15-20 лет тюрьмы, а после чего еще около пяти лет провести в лечебных... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:12

2021-02-02T21:12

2021-02-02T23:25

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

владимир жириновский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595725570_42:0:977:526_1920x0_80_0_0_3778b3f3fdc53ae20e691cb1d071c1f1.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Алексей Навальный должен по совокупности за все нарушения российских законов получить 15-20 лет тюрьмы, а после чего еще около пяти лет провести в лечебных учреждениях, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось в выездном формате в здании Мосгорсуда.Политик также заявил, что в России "четвертая революция не пройдет". "Нам три хватит: при царе, при советской власти и ельцинская", - сказал он.Кроме того, отметил Жириновский, Навальный отвечает за тех, кто сидит из-за него в автозаках и под домашним арестом после несогласованных акций протеста."Он отвечает за это? Нет. Ему наплевать. Он улыбается своей иезуитской улыбкой. Мерзавец, авантюрист прожженный, на нем клейма негде ставить", - добавил Жириновский.Заседания во вторник Навальный также ожидал в СИЗО – после задержания по прилете из Германии его определили в "Матросскую тишину". Однако де-юре это было не заключение под стражу, а задержание на 30 суток, до решения суда.В какой изолятор он будет направлен после отмены условного срока, пока не сообщалось. Защита уже заявила РИА Новости о намерении обжаловать решение суда, на это у нее есть десять дней.На отмене условного срока настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595732720.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595652946.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, владимир жириновский, происшествия