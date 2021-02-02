Баку заявил о нарушении режима тишины на границе с Арменией
© Sputnik / Рагим Мамедов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили МЧС РФ на железнодорожной станции в городе Барда, куда прибыл состав с гуманитарным грузом из России
© Sputnik / Рагим Мамедов
БАКУ, 2 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана заявила о нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией, в армянском Минобороны эти данные опровергли, назвав ложью.
"Продолжаются провокации со стороны противника на государственной границе Азербайджана с Арменией. Второго февраля около 05.00 подразделения ВС Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта государственной погранслужбы Азербайджана", - сообщает пресс-служба ведомства.
Село Ашагы находится далеко от зоны конфликта, не входит в неё.
"Это абсолютная ложь", - заявил РИА Новости начальник главного управления информации и по связям с общественностью минобороны Армении Геворг Алтунян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.