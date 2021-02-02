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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210202/karabakh-1595614786.html
Баку заявил о нарушении режима тишины на границе с Арменией
Баку заявил о нарушении режима тишины на границе с Арменией
Госпогранслужба Азербайджана заявила о нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией, в армянском Минобороны эти данные опровергли, назвав ложью. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:44
2021-02-02T09:44
ситуация в нагорном карабахе
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана заявила о нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией, в армянском Минобороны эти данные опровергли, назвав ложью.Село Ашагы находится далеко от зоны конфликта, не входит в неё.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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москва, азербайджан, армения, в мире

Баку заявил о нарушении режима тишины на границе с Арменией

09:44 02.02.2021
 
© Sputnik / Рагим Мамедов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили МЧС РФ на железнодорожной станции в городе Барда, куда прибыл состав с гуманитарным грузом из России
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БАКУ, 2 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана заявила о нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией, в армянском Минобороны эти данные опровергли, назвав ложью.
"Продолжаются провокации со стороны противника на государственной границе Азербайджана с Арменией. Второго февраля около 05.00 подразделения ВС Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта государственной погранслужбы Азербайджана", - сообщает пресс-служба ведомства.
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Село Ашагы находится далеко от зоны конфликта, не входит в неё.
"Это абсолютная ложь", - заявил РИА Новости начальник главного управления информации и по связям с общественностью минобороны Армении Геворг Алтунян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
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