https://ria.ru/20210202/karabakh-1595614786.html

Баку заявил о нарушении режима тишины на границе с Арменией

Баку заявил о нарушении режима тишины на границе с Арменией

Госпогранслужба Азербайджана заявила о нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией, в армянском Минобороны эти данные опровергли, назвав ложью. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:44

2021-02-02T09:44

2021-02-02T09:44

ситуация в нагорном карабахе

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 2 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана заявила о нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией, в армянском Минобороны эти данные опровергли, назвав ложью.Село Ашагы находится далеко от зоны конфликта, не входит в неё.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html

москва

азербайджан

армения

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москва, азербайджан, армения, в мире