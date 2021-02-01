Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/vyplaty-1595419867.html
В России выросли социальные выплаты
В России выросли социальные выплаты
В России с 1 февраля увеличивается размер соцвыплат на 4,9 процента. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T00:23
2021-02-01T03:13
россия
пенсионный фонд рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150530/64/1505306412_0:191:2517:1606_1920x0_80_0_0_132ea71a43003aa854b958dbe6ce2a27.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России с 1 февраля увеличивается размер соцвыплат на 4,9 процента.Размер индексации определен из расчета уровня инфляции за прошлый год.В частности, на 4,9 процента увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая ПФР. Ее получают 14,7 миллиона россиян с правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, подвергшиеся радиации люди, Герои Советского Союза и России, а также Герои социалистического труда.Помимо этого, индексация затронет входящий в состав ЕДВ набор соцуслуг, его стоимость в феврале вырастет до 1 211 рублей 66 копеек в месяц.В этот набор входят лекарства и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933 рубля 25 копеек в месяц), путевки на санаторно-курортное лечение (144 рубля 37 копеек), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134 рубля 4 копейки).Увеличится в наступившем месяце и пособие родственникам от ПФР на погребение скончавшегося пенсионера. Размер выплаты составит 6 424,98 рубля, она положена в том случае, если пенсионер не работал.Всего на предоставление перечисленных соцвыплат в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210128/pensiya-1594930708.html
https://ria.ru/20210130/posobie-1595256659.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150530/64/1505306412_4:0:2291:1715_1920x0_80_0_0_eff83e4f290be279a0bb89d5c7627355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пенсионный фонд рф, москва, общество

В России выросли социальные выплаты

00:23 01.02.2021 (обновлено: 03:13 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПенсионер получает пенсию
Пенсионер получает пенсию - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России с 1 февраля увеличивается размер соцвыплат на 4,9 процента.
Размер индексации определен из расчета уровня инфляции за прошлый год.
В частности, на 4,9 процента увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая ПФР. Ее получают 14,7 миллиона россиян с правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, подвергшиеся радиации люди, Герои Советского Союза и России, а также Герои социалистического труда.
Помимо этого, индексация затронет входящий в состав ЕДВ набор соцуслуг, его стоимость в феврале вырастет до 1 211 рублей 66 копеек в месяц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 12:29
Песков ответил на вопрос об индексации пенсий
В этот набор входят лекарства и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933 рубля 25 копеек в месяц), путевки на санаторно-курортное лечение (144 рубля 37 копеек), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134 рубля 4 копейки).
Увеличится в наступившем месяце и пособие родственникам от ПФР на погребение скончавшегося пенсионера. Размер выплаты составит 6 424,98 рубля, она положена в том случае, если пенсионер не работал.
Всего на предоставление перечисленных соцвыплат в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 12:49
Правительство выделило средства на пособия по нетрудоспособности
 
РоссияПенсионный фонд РФМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20В офисе Трампа сообщили подробности по делу об импичменте
05:49СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента
05:24Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом
05:17В Мьянме объявили ЧП после задержания руководителей страны
05:08Чижов: Россия готова помочь ЕС с производством своих вакцин от COVID-19
04:49Зеленский усомнился в американской демократии
04:43В Ассоциации российских банков оценили шансы улучшить кредитную историю
04:42В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России штаммов из Британии и ЮАР
04:26Названы необычные симптомы дефицита витамина D
04:17В Мьянме начались перебои с интернетом
04:04Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19
03:24Эксперты рассказали, для кого увеличатся выплаты с 1 февраля
03:19Экс-глава протокола рассказал о "большой" мечте Ельцина
03:13До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру
03:09В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале
03:06В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее
02:39Врач объяснил, нужен ли чистый кислород перенесшим COVID-19
02:39Юрист объяснил, почему могут отнять единственное жилье
02:39Китайский политолог предрек США упадок по британскому сценарию
02:38На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
Лента новостейМолния