https://ria.ru/20210201/vyplaty-1595419867.html
В России выросли социальные выплаты
В России выросли социальные выплаты
В России с 1 февраля увеличивается размер соцвыплат на 4,9 процента. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T00:23
2021-02-01T00:23
2021-02-01T03:13
россия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России с 1 февраля увеличивается размер соцвыплат на 4,9 процента.Размер индексации определен из расчета уровня инфляции за прошлый год.В частности, на 4,9 процента увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая ПФР. Ее получают 14,7 миллиона россиян с правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, подвергшиеся радиации люди, Герои Советского Союза и России, а также Герои социалистического труда.Помимо этого, индексация затронет входящий в состав ЕДВ набор соцуслуг, его стоимость в феврале вырастет до 1 211 рублей 66 копеек в месяц.В этот набор входят лекарства и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933 рубля 25 копеек в месяц), путевки на санаторно-курортное лечение (144 рубля 37 копеек), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134 рубля 4 копейки).Увеличится в наступившем месяце и пособие родственникам от ПФР на погребение скончавшегося пенсионера. Размер выплаты составит 6 424,98 рубля, она положена в том случае, если пенсионер не работал.Всего на предоставление перечисленных соцвыплат в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210128/pensiya-1594930708.html
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россия, пенсионный фонд рф, москва, общество
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России с 1 февраля увеличивается размер соцвыплат на 4,9 процента.
Размер индексации определен из расчета уровня инфляции за прошлый год.
В частности, на 4,9 процента увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая ПФР. Ее получают 14,7 миллиона россиян с правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, подвергшиеся радиации люди, Герои Советского Союза и России, а также Герои социалистического труда.
Помимо этого, индексация затронет входящий в состав ЕДВ набор соцуслуг, его стоимость в феврале вырастет до 1 211 рублей 66 копеек в месяц.
В этот набор входят лекарства и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933 рубля 25 копеек в месяц), путевки на санаторно-курортное лечение (144 рубля 37 копеек), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134 рубля 4 копейки).
Увеличится в наступившем месяце и пособие родственникам от ПФР на погребение скончавшегося пенсионера. Размер выплаты составит 6 424,98 рубля, она положена в том случае, если пенсионер не работал.
Всего на предоставление перечисленных соцвыплат в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей.