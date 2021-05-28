https://ria.ru/20210528/pogrebenie-1734671519.html

Пособие на погребение в 2021: кому полагается и как оформить

Пособие на погребение в 2021: размер социальных выплат и порядок получения

Пособие на погребение в 2021: кому полагается и как оформить

Пособие на погребение — это социальная помощь в виде возмещения части расходов на похороны. О том, каков размер выплаты в 2021 году, как и где ее оформлять — в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T20:32

2021-05-28T20:32

2021-05-28T20:32

россия

социальные выплаты

льготы

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пособие на погребение — это социальная помощь в виде возмещения части расходов на похороны. О том, каков размер выплаты в 2021 году, как и где ее оформлять — в материале РИА Новости. Пособие на погребение в 2021 годуТакой вид материальной помощи предоставляется на каждого умершего человека."Порядок выплаты пособия на погребение регулируется пп. 1, 2 ст. 10 федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", — рассказала РИА Новости адвокат Юлия Кузнецова. — Социальная помощь выплачивается супруге, родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение. С 1 февраля 2021 года размер пособия увеличился.Пособие выплачивается на оформление документов, необходимых для погребения, на приобретение и доставку гроба и других предметов, необходимых для захоронения, на перевозку тела или останков умершего на кладбище или в крематорий, на погребение или кремацию. Пособие дают в день обращения на основании справки о смерти, некоторых других документов и заявления".Виды возмещения затрат на погребениеВ России есть несколько видов возмещения средств, потраченных на погребение. Это может быть пособие, которое является фиксированным и положено всем, кто понес расходы на похороны. Для отдельных категорий граждан доступна компенсация затрат на погребение, например, военным пенсионерам. Кроме того, если умер военнослужащий или ветеран Великой Отечественной войны, тому, кто устанавливал памятник, возместят расходы на него. Кому положено пособие на погребениеПособие на погребение положено тому человеку, который оплачивал похороны вне зависимости от факта родства. Пособие на погребение работника (сотрудника)Если человек на момент смерти работал официально и платил страховые взносы, то пособие на похороны будет выплачивать работодатель. Сумма составляет 6 424 рубля 98 копеек, увеличенные на региональный коэффициент. В некоторых компаниях в трудовой договор включен пункт о дополнительной оплате расходов на погребение, из-за чего сумма пособия будет выше. Для безработных граждан положен такой же размер выплаты на погребение с учетом районных надбавок, но назначать его будут в органах социальной защиты, также как и дополнительные выплаты, если они предусмотрены в регионе проживания. Чтобы получить социальную помощь, нужно предоставить:Пособие на погребение пенсионераНа погребение пенсионера положено пособие в размере 6 424 рубля 98 копеек с поправкой на районный коэффициент. Также регионы могут устанавливать дополнительные выплаты. Например, в Москве на похороны неработающего пенсионера доплачивают 12 046 рублей, и общая сумма выплат составляет 18 470 рублей 98 копеек. В Санкт-Петербурге, если человек, который взял на себя обязанности по оплате похорон, является малоимущим, то ему предоставляют единовременную выплату на погребение в размере 12 353 рубля при захоронении, а при кремации — 9 945 рублей. При этом среднедушевой доход получателя должен быть ниже прожиточного минимума. На территории Пермского края размер социальной выплаты с учетом районного коэффициента с 1 февраля 2021 года составляет 7 388 рублей. Для оформления могут понадобиться:Пособие на погребение несовершеннолетнегоПри погребении несовершеннолетних детей государством не установлены дополнительные выплаты, кроме пособия. Поэтому родителям или другим лицам, понесшим расходы, положена финансовая помощь в размере 6 424 рубля 98 копеек, к которым добавляется районный коэффициент. Если в трудовом договоре одного из родителей указаны дополнительные выплаты на погребение членов семьи, то эта сумма может быть больше. В некоторых регионах при рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (около 22 недель) родители могут получить 6 424 рублей 98 копеек. Помимо этого, в Москве родители имеют право на доплату, которая составляет 12 046 рублей, если один из родителей зарегистрирован в столице. Для этого нужны:Пособие на погребение военнослужащегоСогласно п. 21 постановления правительства РФ от 22 сентября 1993 года № 941, в случае похорон пенсионеров-военнослужащих и тех, кто служил в правоохранительных органах, выплачивается повышенное пособие на погребение в размере трех пенсий умершего. Членам семьи покойного также положено единовременное дополнительное пособие, если пенсионер был высшим или старшим офицером. Например, супруга получает трехмесячную пенсию умершего, а члены семьи — месячную. Размер пособия на погребение военнослужащего составляет не более 28 178 рублей в Москве, оно рассчитывается исходя из фактических затрат на похороны, которые нужно подтвердить чеками. Для получения выплаты на погребение потребуются:Если умерший работал, то нужно дополнительно предоставить документ о выплате пособия работодателем.При захоронении участника Великой Отечественной войны выплачивают стандартное пособие в размере 6 424 рубля 98 копеек, к которому добавляется районный коэффициент. В некоторых регионах страны есть дополнительные выплаты для этой категории граждан. Например, в Санкт-Петербурге в 2021 году можно получить единовременную денежную выплату в размере 10 553 рубля. В Москве есть денежная компенсация, сумма которой не должна превышать 40 551 рубля. Чтобы ее оформить, необходимы:Действующие военнослужащие, контрактники, ветераны боевых действий, ветераны военной службы имеют право на компенсацию за памятник в размере 35 171 рубль. Для погибших призывников, курсантов, тех, кого призвали на военные сборы, а также ветеранов Великой Отечественной войны сумма не должна превышать 28 178 рублей. В нее входят установка памятника, постамента, устройство цветника и другие расходы. Вместо фиксированной выплаты можно получить компенсацию расходов на похороны:В таком случае необходимо предоставить все чеки, но государство возместит расходы не более 20 350 рублей в регионах и 28 178 рублей в Москве. Пособие на погребение инвалидаПособие для погребения инвалидов положено согласно федеральному законодательству и составляет 6 424 рубля 98 копеек. К этой сумме добавляют районный коэффициент. Также в регионах могут быть дополнительные надбавки. В Москве пособие на погребение инвалидов первой и второй группы составляет 18 470 рублей. Другие категории гражданПособие в увеличенном размере положено на погребение пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС или производственном объединении "Маяк". Лицам, которые организовывали похороны, государство выделяет 12 910 рублей 26 копеек, если:Для получение компенсации за погребение в этом случае нужно предоставить документ, подтверждающий личность заявителя, заявление с указанием реквизитов счета в банке, справку о смерти по форме №11; копию документа, которые дает умершему право на меры социальной поддержки или оригинал, если копия не заверена, чеки, которые подтверждают факт оплаты похорон. Если человек умер за границей, то для получения пособия в России нужно предоставить документ о смерти, выданный компетентным органом, переведенный на русский язык и легализованный. Также свидетельство о смерти могут оформлять российские консульства, при этом справку по форме №11 получают только на территории России. Ее не нужно предоставлять, если государство, в котором умер человек, является участником конвенции, заключенной 5 октября 1965 года в Гааге.В России доступны и бесплатные похороны для одиноких людей или неопознанных лиц. Стоимость церемонии не должна выходить за рамки минимального гарантированного перечня услуг по погребению. В него, согласно ст. 9 закона о погребении и похоронном деле, входят: оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела или останков умершего на кладбище, погребение или кремация. Предоставляют бесплатное погребение специализированные службы. В Москве их список можно найти на сайте мэрии. Как правило, таким образом хоронят на сумму не более 6 124 рубля 86 копеек. В некоторых регионах она может быть и больше.В некоторых субъектах России есть дополнительные компенсации для бывших гражданских служащих и реабилитированных лиц. Например, в столице на похороны государственных гражданских служащих и занимавших государственные должности выделяют до 35 000 рублей. Льготы для реабилитированных лиц, бывших в ссылке, есть в Свердловской области. Размер пособия на погребениеПособие на погребение индексируется каждый год, в 2021 году его увеличили 4,9%. При этом в регионах к нему добавляется районный коэффициент. Это показатель, который используется при расчете зарплаты за труд в сложных климатических условиях. Например, в Республике Бурятии коэффициент равняется 1,2, рассчитать размер пособия можно по формуле 6 424 рубля 98 копеек х 1,2. В итоге получается, что выплата будет 7 709 рублей 98 копеек. Коэффициент Ненецкого автономного округа составляет 1,8, поэтому можно получить компенсацию расходов за погребение в размере 11 564 рубля. В некоторый районах Ростовской области повышающий коэффициент равен 1,1, поэтому сумма социального пособия увеличится примерно на 600 рублей. Как получить пособие на погребениеДля того, чтобы получить пособие на погребение человека, необходимо собрать пакет документов в зависимости от категории, к которой принадлежал усопший, написать заявление и обратиться с ним либо к работодателю, либо в один из компетентных органов. Например, в Пенсионный фонд или Фонд социального страхования. Кем выплачивается"Выплата социального пособия на погребение производится за счет средств Фонда социального страхования РФ, — объяснила адвокат. — За выплатой пособия на погребение можно обратиться в течение шести месяцев со дня смерти человека". Работодатель может предоставлять дополнительные средства для этих целей, соответственно сумма будет больше той, которая установлена федеральным законодательством. ОформлениеДокументыПо словам адвоката Юлии Кузнецовой, для оформления пособия на погребение в большинстве случаев понадобятся следующие документы:Справку о смерти человека оформляют в ЗАГС, однако ее могут выдать и в похоронном бюро. Если справка утеряна, то ее необходимо переоформить через ЗАГС, но придется заплатить госпошлину. Обычно документ получают в день обращения. В органах социальной защиты могут потребовать справку о том, что человек был неработающим пенсионером, документ, подтверждающий место жительства умершего и регистрацию, пенсионное удостоверение. Если за выплатой обращается жена военнослужащего, то ей нужно предоставить свидетельство о заключении брака и копию паспорта с семейным положением и пропиской. Чеки, которые подтверждают факт расходов на погребение, обычно не требуются, но лучше их сохранить.Перед тем как обращаться за получением пособия, следует уточнить необходимый комплект документов в одном из компетентных органов. ЗаявлениеОбязательной формы заявления для получения пособия на погребение нет, поэтому его можно составить в произвольной форме, либо узнать детали в Пенсионном фонде, ФСС или органах социальной защиты.Где получить пособиеПособие на погребение можно получить:Подавать документы следует лично, также можно обратиться в МФЦ, если он предоставляет такую услугу. Сроки полученияЕсли не подать заявление в течении шести месяцев, то пособие "сгорает" и получить его нельзя. Однако бывают редкие случаи, когда его можно добиться через суд, если получатель не смог обратиться за выплатой по уважительной причине. Как правило, пособие выплачивают при подаче заявления. При назначении его размера могут учитывать день смерти, похорон или дату обращения. От этого зависит размер выплаты, потому что она индексируется каждый год 1 февраля. В законодательстве РФ не прописано на какое число следует ориентироваться, поэтому это решают органы, которые выплачивают пособие. Региональные пособияКаждый субъект России может сам устанавливать дополнительные выплаты на погребение. Такая мера поддержки доступна в Москве, в Санкт-Петербурге на нее могут рассчитывать малообеспеченные граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Единовременная материальная помощь предусмотрена и в Волгоградской области — для малоимущих семей или людей с низким доходом, которые проживают одни. Размер выплаты составляет 1000 рублей. Также следует учитывать повышающий коэффициент, но он есть далеко не во всех регионах страны.

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https://ria.ru/20210511/lgoty-1731709266.html

https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/pensiya-1732284662.html

https://ria.ru/20210413/posobie-1728119822.html

https://ria.ru/20210517/uvolnenie-1732702258.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/pensii-1733517926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, льготы, пенсионный фонд рф, общество