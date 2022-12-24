Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/pensiya-1841009513.html
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат - РИА Новости, 24.12.2022
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат и с 9 января откроет клиентские службы для посетителей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:13
2022-12-24T15:30
сергей чирков
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c58a6accb485a801f49e4081821ab6a.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат и с 9 января откроет клиентские службы для посетителей, рассказал РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.По его словам, адреса клиентских служб уже можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда, а электронные сервисы доступны каждому в любое время."Гражданам не нужно тревожиться. Слияние будет абсолютно бесшовным. Оно направлено на повышение качества обслуживания, более быстрое и удобное оформление мер поддержки", — обратил внимание Чирков.Официальный логотип Социального фонда и его фирменный стиль были представлены в пятницу. Аббревиатура фонда превращается в непрерывную линию с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны.Социальный фонд заработает в России с 1 января в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
https://radiosputnik.ria.ru/20221128/sotsialnyy-fond-1834816788.html
https://ria.ru/20221219/pensiya-1839683659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_50b095e65d60e2eae0ff7a802e9316aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей чирков, россия, общество
Сергей Чирков, Россия, Общество
03:13 24.12.2022 (обновлено: 15:30 24.12.2022)
 
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат

Глава Соцфонда Чирков: новое ведомство сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат и с 9 января откроет клиентские службы для посетителей, рассказал РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.

"Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей", — заявил собеседник агентства.

По его словам, адреса клиентских служб уже можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда, а электронные сервисы доступны каждому в любое время.
"Гражданам не нужно тревожиться. Слияние будет абсолютно бесшовным. Оно направлено на повышение качества обслуживания, более быстрое и удобное оформление мер поддержки", — обратил внимание Чирков.
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 16:43В России
ПФР запустил на сайте раздел о едином Социальном фонде России
Официальный логотип Социального фонда и его фирменный стиль были представлены в пятницу. Аббревиатура фонда превращается в непрерывную линию с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны.
Социальный фонд заработает в России с 1 января в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 11:46
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
 
Сергей ЧирковРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала