https://ria.ru/20221224/pensiya-1841009513.html
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат - РИА Новости, 24.12.2022
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат и с 9 января откроет клиентские службы для посетителей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:13
2022-12-24T03:13
2022-12-24T15:30
сергей чирков
россия
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат и с 9 января откроет клиентские службы для посетителей, рассказал РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.По его словам, адреса клиентских служб уже можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда, а электронные сервисы доступны каждому в любое время."Гражданам не нужно тревожиться. Слияние будет абсолютно бесшовным. Оно направлено на повышение качества обслуживания, более быстрое и удобное оформление мер поддержки", — обратил внимание Чирков.Официальный логотип Социального фонда и его фирменный стиль были представлены в пятницу. Аббревиатура фонда превращается в непрерывную линию с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны.Социальный фонд заработает в России с 1 января в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
https://radiosputnik.ria.ru/20221128/sotsialnyy-fond-1834816788.html
https://ria.ru/20221219/pensiya-1839683659.html
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сергей чирков, россия, общество
Сергей Чирков, Россия, Общество
03:13 24.12.2022 (обновлено: 15:30 24.12.2022)
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
Глава Соцфонда Чирков: новое ведомство сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат и с 9 января откроет клиентские службы для посетителей, рассказал РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.
"Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей", — заявил собеседник агентства.
По его словам, адреса клиентских служб уже можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда, а электронные сервисы доступны каждому в любое время.
"Гражданам не нужно тревожиться. Слияние будет абсолютно бесшовным. Оно направлено на повышение качества обслуживания, более быстрое и удобное оформление мер поддержки", — обратил внимание Чирков.
Официальный логотип Социального фонда и его фирменный стиль были представлены в пятницу. Аббревиатура фонда превращается в непрерывную линию с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны.
Социальный фонд заработает в России с 1 января в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.