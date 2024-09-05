https://ria.ru/20240905/pogrebenie-1734671519.html

Пособие на погребение в 2024 году: кто может получить и как оформить

Пособие на погребение умершего 2024: размер выплат, документы, получение

Пособие на погребение в 2024 году: кто может получить и как оформить

Пособие на погребение — это социальная выплата, цель которой — возместить часть расходов на похороны через ФСС и другие структуры. Какие документы нужно собрать РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:35

2024-09-05T12:35

2024-09-05T12:35

общество

похороны

пенсионный фонд рф

льготы

социальные выплаты

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842234453_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_f82cd0cad0af921250a9d1a5e5f0588e.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пособие на погребение — это социальная выплата, цель которой — возместить часть расходов на похороны через ФСС и другие структуры. Какие документы нужно собрать для получения пособия на погребение умершего, например, пенсионера, размер выплаты в 2024 году и порядок ее оформления — в материале РИА Новости.Пособие на погребениеПособие на погребение - это вид материальной помощи, которая предоставляется на каждого умершего человека и может быть направлена лишь на его погребение либо на компенсацию соответствующих расходов.Основные аспекты, связанные с выплатой данного пособия, прописаны в тексте федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", в частности, в статье 10."Социальная помощь выплачивается супруге, родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, — рассказала адвокат Юлия Кузнецова. — Пособие выплачивается на оформление документов, необходимых для погребения, на приобретение и доставку гроба и других предметов, необходимых для захоронения, на перевозку тела или останков умершего на кладбище или в крематорий, на погребение или кремацию. Пособие дают в день обращения на основании справки о смерти, некоторых других документов и заявления".Кому положеноПретендовать на получение пособия на погребение может тот человек, который вне зависимости от факта родства с умершим взял на себя все расходы по организации его похорон. Как правило, подобные хлопоты ложатся на плечи близких родственников скончавшегося.На погребение сотрудникаЕсли человек на момент смерти работал официально и платил страховые взносы, то пособие на похороны будет выплачивать работодатель. Впоследствии эту сумму предприятию возместит местное отделение Фонда социального страхования. Нужно отметить, что в некоторых компаниях в трудовой договор включен пункт о дополнительной оплате расходов на погребение, из-за чего пособие может быть больше.Если человек на момент смерти нигде не работал, но при этом и не числился пенсионером, на его погребение положена такая же сумма, как и для трудоустроенных (с учетом всех возможных районных надбавок и дополнительных выплат, которые могут действовать в том или ином субъекте РФ).Назначать данное пособие будут в органах соцзащиты. Чтобы получить социальную помощь, нужно предоставить:На погребение пенсионераРаботающим пенсионерам пособие на погребение выплачивается в соответствии с правилами для трудоустроенных граждан. Если же человек на момент своей смерти находился на заслуженном отдыхе, то за данным пособием необходимо обращаться в территориальное отделение Социального фонда РФ по месту жительства умершего. Размер самого пособия при этом остается неизменным, к тому же в некоторых регионах его сумма может быть увеличена за счет дополнительных выплат. Например, в Москве на похороны неработающего пенсионера, который постоянно проживал на территории столицы, доплачивают 14 583 рублей.В Санкт-Петербурге малоимущие граждане (то есть те, чей доход не превышает двукратной величины действующего здесь прожиточного минимума) могут рассчитывать на единовременную денежную выплату в том случае, если взяли на себя затраты по погребению:При этом размер такой выплаты в 2024 году составляет 12 964 рубля.Для оформления пособия и дополнительных выплат могут понадобиться:“В 2024 году размер пособия на погребение увеличен посредством индексации, начиная с февраля на 7,4%”, - отмечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.На погребение несовершеннолетнегоПри погребении несовершеннолетних детей государством не установлены дополнительные выплаты, кроме пособия. Поэтому родителям или другим лицам, понесшим расходы на похороны, положена финансовая помощь в размере все тех же 8 370 рублей 20 копеек (Постановление Правительства РФ от 23.01.2024 N 46), к которым также может добавляться районный коэффициент. Если в трудовом договоре одного из родителей указаны дополнительные выплаты на погребение членов семьи, то эта сумма может оказаться больше.При рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (что составляет примерно 22 недели) родители также могут получить аналогичное пособие. Для этого нужны:На погребение военнослужащегоПостановление Правительства РФ от 6 мая 1994 г. № 460 гласит, что за счет средств федеральных органов исполнительной власти осуществляется погребение следующих категорий граждан:Там же отмечается, что оплачивается оформление необходимых документов, перевозка умершего в морг и к месту погребения, само погребение или кремация, а также некоторые другие услуги.“Оплата ритуальных услуг производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. В Москве и Санкт-Петербурге - 66000 рублей”, - говорится в документе.Как прописано в пункте 21 постановления Правительства РФ от 22 сентября 1993 года № 941, в случае похорон пенсионеров-военнослужащих (а также тех, кто служил в правоохранительных органах, нацгвардии, был сотрудником противопожарной службы и т.д.) выплачивается повышенное пособие на погребение в размере трех пенсий умершего. Исключение может быть сделано лишь в том случае, если гражданин был погребен за счет государства либо ритуальные услуги уже были оплачены по обозначенному выше постановлению правительства № 460.Членам семьи покойного также положено единовременное дополнительное пособие, если пенсионер был высшим или старшим офицером. Например, супруга получает трехмесячную пенсию умершего, а нетрудоспособные члены семьи — месячную.Для получения выплаты на погребение потребуются:Если умерший работал, то нужно дополнительно предоставить документ о выплате пособия работодателем.На погребение инвалидаПособие для погребения инвалидов положено согласно федеральному законодательству и составляет 8 370 рублей 20 копеек. К этой сумме добавляют районный коэффициент.Также в регионах могут быть дополнительные надбавки. В Москве пособие на погребение инвалидов первой и второй группы, зарегистрированных в столице, в общей сложности составляет 49 086 рублей.“Для получения компенсации гражданину понадобятся:Виды возмещения затрат на погребениеЗаконодательством Российской Федерации предусмотрено несколько основных видов поддержки, при помощи которых граждане могут компенсировать (полностью или частично) затраты на погребение.Пособие на погребениеПособие на погребение - это социальная выплата в виде фиксированной суммы, которая равна стоимости соответствующих услуг, предоставляемых по гарантированному законом перечню. Размер данного пособия может повышаться за счет различных доплат, региональных коэффициентов и так далее. Воспользоваться данной мерой поддержки могут родственники и официальные представители практически всех граждан, главное условие при этом - человек должен потратить на погребение собственные средства и после доказать этот факт для получения пособия.Компенсация затрат на похороныВ отличие от пособия, компенсация затрат на погребение не представлена фиксированной суммой (существует только верхняя граница, то есть максимальный размер выплаты, сверх которого гражданин не может получить даже в том случае, если ему пришлось потратить больше).Второе существенное отличие от пособия - право на компенсацию имеют далеко не все, а лишь отдельные категории граждан.Компенсация за памятникКомпенсация за установленный на месте погребения памятник также положена далеко не всем гражданам. Воспользоваться данной мерой поддержки можно при погребении военнослужащего или, например, ветерана Великой Отечественной войны. В данном случае зачастую родственникам необходимо позаботиться о том, чтобы предоставить подтверждающие расходы документы.Действующие военнослужащие, контрактники, ветераны боевых действий, ветераны военной службы имеют право на компенсацию за памятник в размере не более 41 196 рублей. Для погибших призывников, курсантов, тех, кого призвали на военные сборы, а также ветеранов Великой Отечественной войны сумма не должна превышать 33 005 рублей. В нее входят установка памятника, постамента, устройство цветника и другие расходы.Дополнительная помощьСуществуют и другие категории граждан, которые также могут рассчитывать на особые условия при погребении. Например, умершим в результате лучевой болезни и других заболеваний, появившихся в связи с аварией на Чернобыльской АЭС или ПО “Маяк”, а также инвалидам чернобыльской катастрофы положена выплата в размере 15 660 рублей.Если человек умер за границей, то в большинстве случаев для получения пособия в России нужно предоставить документ о смерти, выданный компетентным органом, переведенный на русский язык и легализованный. Также свидетельство о смерти могут оформлять российские консульства, при этом справку по форме №11 получают только на территории России.“Помимо социальных выплат на захоронение существует возмещение на захоронение по ОСАГО с лимитом в 25 000 рублей, - говорит адвокат Маргарита Абдрахимова. - То есть при несчастном случае - ДТП - на основании абзаца 2 части 7 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО), указанная сумма выплачивается лицам, фактически понесшим расходы на погребение. А расходы свыше установленного лимита на захоронение по ОСАГО оплачиваются причинителем вреда (виновным в ДТП), так как юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935 ГК РФ), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба (статья 1072 ГК РФ)”.Бесплатные похороныВ случае бесплатных похорон стоимость церемонии не должна выходить за рамки минимального гарантированного перечня услуг по погребению.В услуги социального погребения входят:Какие именно услуги нужны, их стоимость, определяют органы местного самоуправления.Предоставляют бесплатное погребение специализированные службы. В Москве их список можно найти на сайте мэрии.Правом на бесплатное захоронение могут воспользоваться родственники и представители абсолютно любого гражданина (в рамках утвержденного перечня), но чаще всего бесплатно хоронят одиноких людей или неопознанных лиц. Пособие в этом случае выплачиваться не будет.Региональные пособияКаждый субъект России вправе сам устанавливать дополнительные выплаты на погребение. В Санкт-Петербурге на подобную меру поддержки могут рассчитывать малообеспеченные граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.Единовременная материальная помощь предусмотрена и в Пермском крае, с учетом регионального коэффициента она составляет 9 625 рублей 73 копейки. Следует учитывать районный повышающий коэффициент, но он есть далеко не во всех регионах страны.Размер пособия на погребение“Социальное пособие на погребение выплачивается в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. С 1 февраля 2024 года оно составляет 8 370 рублей 20 копеек и ежегодно индексируется. Коэффициент индексации определяется правительством Российской Федерации”, - говорит Екатерина Туслякова, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.В некоторых субъектах страны также может применяться так называемый региональный коэффициент, что позволяет увеличить итоговую сумму выплачиваемого пособия. Например, в Республике Бурятии коэффициент равняется 1,2, рассчитать размер пособия можно по формуле 8 370 рублей 20 копеек х 1,2. Коэффициент Ненецкого автономного округа составляет 1,8.Кем выплачиваетсяВ соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ, выплату социального пособия на погребение на текущий момент осуществляет:Если пособие или компенсация выплачиваются на погребение военнослужащего, то обращаться за данной мерой поддержки следует в военкомат.Как получитьДля того, чтобы получить пособие на погребение человека, необходимо собрать пакет документов (какие именно бумаги входят в его состав, можно уточнить заранее), написать заявление и обратиться с ним в соответствующие орган.Куда обращатьсяВ зависимости от того, к какой категории граждан относится усопший, за получением положенного пособия и выплат можно обращаться либо к работодателю, либо в одну из компетентных структур. В некоторых случаях допускается сделать это дистанционно, например, через МФЦ или при помощи портала государственных услуг.Необходимые документыПо словам адвоката Юлии Кузнецовой, для оформления пособия на погребение в большинстве случаев понадобятся следующие документы:"По желанию заявителя выплата социального пособия на погребение может быть произведена на его счет, открытый в банке, — добавляет эксперт. — В этом случае необходимо представить информацию о реквизитах счета"Справку о смерти человека оформляют в ЗАГС, ее также могут выдать и в похоронном бюро. Если справка утеряна, то ее необходимо переоформить через ЗАГС, заплатив при этом соответствующую госпошлину.Если за выплатой обращается жена военнослужащего, то ей нужно предоставить свидетельство о заключении брака и копию паспорта с семейным положением и пропиской. “За выплатой также могут обратиться дети умершего, им нужно будет предоставить свидетельство о рождении”, - говорит Оксана Васильева.Перед тем как обращаться за получением пособия, следует уточнить необходимый комплект документов в нужной структуре. В некоторых случаях заявителю могут понадобиться чеки, которые послужат подтверждением затрат, связанных с погребением, и другие бумаги.Сроки выплатыЕсли не подать заявление в течении шести месяцев, то пособие попросту "сгорает" и получить его будет уже нельзя. Лишь в редких случаях по прошествии более чем полугода его можно добиться через суд (теоретически подобное возможно, если получатель не смог обратиться за выплатой по уважительной причине).Как правило, пособие выплачивают при подаче заявления. При назначении его размера могут учитывать день смерти, похорон или дату обращения. От этого зависит размер выплаты, потому что она индексируется каждый год 1 февраля. В законодательстве РФ не прописано на какое число следует ориентироваться, поэтому это решают органы, которые выплачивают пособие.Где получитьПособие на погребение можно получить через почтовое отделение или на карту, указав в заявлении нужный номер банковского счета.Оформление через “Госуслуги”Граждане могут воспользоваться порталом “Госуслуги” (но только для авторизованных пользователей). Федеральным законом от 25.12.2023 № 635-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 статьи 24-1 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" предусмотрена такая возможность. Выплата пособия будет осуществляться на основании заявления, подаваемого в Фонд социального страхования РФ, а также сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, без получения по требованию справки о смерти.Налоги при выплате пособия“В соответствии с пунктом 1 статьи 217 НК РФ, государственные пособия, в том числе пособие на погребение, налогообложению не подлежат. Также не облагается пособие и страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ)”, - говорит ведущий юрист Европейской Юридической Службы Евгений Лучин.Бухучет пособияКак отмечает Евгений Лучин, бухгалтерские проводки по начислению, выплате и возмещению пособия на погребение отражены в следующей таблице:“Четкого порядка отражения суммы на погребение на счетах бухучета законодательно не установлен. В таком случае можно использовать счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", открыв к нему отдельный субсчет или отразить сумму пособия в аналитическом учете по счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", как возмещение из ФСС - Д 51 К 69.01”, - говорит адвокат Маргарита Абдрахимова.

https://ria.ru/20231225/gosuslugi-1917946932.html

https://ria.ru/20231113/gosuslugi-1909239957.html

https://ria.ru/20221216/regiony-1839320014.html

https://ria.ru/20221219/posobie-1839727002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, похороны, пенсионный фонд рф, льготы, социальные выплаты, россия