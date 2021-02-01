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https://ria.ru/20210201/vizy-1595483919.html
В визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге начался прием документов
В визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге начался прием документов
С 1 февраля 2021 года в визовом центре Финляндии в Санки-Петербурге начался прием документов на оформление разрешения на пребывание в стране, сообщает VFS... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:59
2021-02-01T14:59
туризм
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
ненецкий автономный округ
республика коми
туризм
туристы
визы
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С 1 февраля 2021 года в визовом центре Финляндии в Санки-Петербурге начался прием документов на оформление разрешения на пребывание в стране, сообщает VFS Global.Туда могут обратиться жители северной столицы, Калининградской области, республики Коми, Ленинградской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской, Псковской и Вологодской областей. Ранее прием документов производился непосредственно в Генеральном консульстве. Клиенты в Москве, Петрозаводске и Мурманске продолжат подавать заявления в посольстве (Москва) и консульствах Финляндии в России (Петрозаводск и Мурманск).Визовый центр в Санкт-Петербурге принимает документы по понедельникам, вторникам и средам с 9:00 до 14:00 по обязательной предварительной записи. Она введена для соблюдения норм дистанцирования.Все клиенты проходят проверку температуры тела на входе для оценки состояния здоровья. Кроме того, сотрудники центра также соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов, регулярное мытье рук, дистанция, и могут просить избегать скопления людей в центре.Конверты с решением и документы необходимо будет получать посредством курьерской службы. Правда, как сообщалось ранее, Финляндия разрешает въезд из России только определенным категориям граждан, например, обладателям ВНЖ, студентам финских вузов, сотрудникам компаний в Суоми, сезонным работникам, людям, имеющим близких родственников. Ограничения на въезд, введенные правительством, сохраняют действие как минимум до 9 февраля, и, возможно, будут продлены. Информацией о сроках открытия границы для туристов в Генконсульстве не располагают.
https://ria.ru/20210120/finlyandiya-1593796547.html
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ненецкий автономный округ
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коронавирус covid-19, куда поехать, россия, ненецкий автономный округ, республика коми, туризм, туристы, визы, новости - туризм, москва, ленинградская область, петрозаводск, псковская область, мурманск, калининградская область, финляндия, новгородская область, вологодская область

В визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге начался прием документов

14:59 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С 1 февраля 2021 года в визовом центре Финляндии в Санки-Петербурге начался прием документов на оформление разрешения на пребывание в стране, сообщает VFS Global.
Туда могут обратиться жители северной столицы, Калининградской области, республики Коми, Ленинградской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской, Псковской и Вологодской областей. Ранее прием документов производился непосредственно в Генеральном консульстве.
Клиенты в Москве, Петрозаводске и Мурманске продолжат подавать заявления в посольстве (Москва) и консульствах Финляндии в России (Петрозаводск и Мурманск).
Визовый центр в Санкт-Петербурге принимает документы по понедельникам, вторникам и средам с 9:00 до 14:00 по обязательной предварительной записи. Она введена для соблюдения норм дистанцирования.
Все клиенты проходят проверку температуры тела на входе для оценки состояния здоровья. Кроме того, сотрудники центра также соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов, регулярное мытье рук, дистанция, и могут просить избегать скопления людей в центре.
Конверты с решением и документы необходимо будет получать посредством курьерской службы.
Правда, как сообщалось ранее, Финляндия разрешает въезд из России только определенным категориям граждан, например, обладателям ВНЖ, студентам финских вузов, сотрудникам компаний в Суоми, сезонным работникам, людям, имеющим близких родственников. Ограничения на въезд, введенные правительством, сохраняют действие как минимум до 9 февраля, и, возможно, будут продлены.
Информацией о сроках открытия границы для туристов в Генконсульстве не располагают.
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