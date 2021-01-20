https://ria.ru/20210120/finlyandiya-1593796547.html

Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Финляндию

Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Финляндию

Перезапуск рейсов между Россией и Финляндией c конца января не означает автоматического открытия границы для российских туристов или рестарта процесса выдачи... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:42

2021-01-20T11:42

2021-01-20T11:42

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

москва

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Перезапуск рейсов между Россией и Финляндией c конца января не означает автоматического открытия границы для российских туристов или рестарта процесса выдачи виз, сообщает АТОР.Россия с 27 января возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами, среди которых и Финляндия. Полеты в Хельсинки на первом этапе могут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга по два раза в неделю.Стоимость билетов туда-обратно начинается от 16 тысяч рублей у российского перевозчика и от 12 тысяч — у финского (он ставит рейсы на конце февраля).Но воспользоваться авиаперевозкой в эту соседнюю страну российские туристы не смогут. Как напомнили в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, ограничение на въезд, введенные правительством, сохраняют действие как минимум до 9 февраля, и, возможно, будут продлены.Финляндия разрешает въезд из России только определенным категориям граждан, например, обладателям ВНЖ, студентам финских вузов, сотрудникам компаний в Суоми, сезонным работникам, людям, имеющим близких родственников. Информацией о сроках открытия границы для туристов в генконсульстве не располагают."Определяющим фактором в принятии решения о снятии ограничений являются безопасность и здоровье граждан, и они являются приоритетными во всех обстоятельствах, — сообщили в финской дипмиссии. — Поэтому на данный момент мы не можем дать ответ на вопрос о том, когда возобновится обычное туристическое движение через границу".Прокомментировали в генконсульстве и вопросы, связанные с перспективой продления шенгена или возвращения визового сбора за неиспользованные документы. С марта 2020 года выдача туристических виз финской стороной приостановлена.Как пояснили эксперты, Финляндия ориентируется на Визовый кодекс стран Шенгенского соглашения. Согласно ему, дипломатическое представительство не имеет возможности продлевать срок визы или передвигать начало ее действия. А визовый сбор (35 евро) покрывает расходы на рассмотрение заявления на получение этого документа, поэтому не возвращается."В связи с пандемией коронавируса Финляндией и Россией введены ограничения на въезд и выезд физических лиц, — резюмировали в финском генконсульстве. — В случае, если использование Шенгенской визы по данной причине не представляется возможным, и срок действия документа подходит к концу, гражданину следует подать новое заявление".

https://ria.ru/20210119/aeroflot-1593619830.html

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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