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Медведев прокомментировал рекомендацию Twitter подписаться на Навального

Медведев прокомментировал рекомендацию Twitter подписаться на Навального

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает рекомендации Twitter для новых пользователей из России подписаться на аккаунт Алексея Навального проявлением РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:09

2021-02-01T07:09

2021-02-01T12:51

россия

дмитрий медведев

алексей навальный

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twitter

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает рекомендации Twitter для новых пользователей из России подписаться на аккаунт Алексея Навального проявлением политизированной позиции соцсети, связанной с вмешательством во внутренние дела другого государства.По его мнению, это является проявлением именно политической позиции соцсети. "Разве это не политическая позиция? Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да ещё и связанная с вмешательством во внутренние дела другого государства", - заявил зампред Совбеза.При этом он отметил, что подобные решения принимаются не политическими органами, а корпорациями. "Я бы ещё понял, если бы такого рода решение приняла, например, американская администрация, потому что это политический орган. Но это корпоративное решение", - заявил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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2021

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россия, дмитрий медведев, алексей навальный, москва, twitter