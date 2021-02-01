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Медведев прокомментировал рекомендацию Twitter подписаться на Навального
Медведев прокомментировал рекомендацию Twitter подписаться на Навального
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает рекомендации Twitter для новых пользователей из России подписаться на аккаунт Алексея Навального проявлением РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:09
2021-02-01T12:51
россия
дмитрий медведев
алексей навальный
москва
twitter
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает рекомендации Twitter для новых пользователей из России подписаться на аккаунт Алексея Навального проявлением политизированной позиции соцсети, связанной с вмешательством во внутренние дела другого государства.По его мнению, это является проявлением именно политической позиции соцсети. "Разве это не политическая позиция? Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да ещё и связанная с вмешательством во внутренние дела другого государства", - заявил зампред Совбеза.При этом он отметил, что подобные решения принимаются не политическими органами, а корпорациями. "Я бы ещё понял, если бы такого рода решение приняла, например, американская администрация, потому что это политический орган. Но это корпоративное решение", - заявил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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россия, дмитрий медведев, алексей навальный, москва, twitter

Медведев прокомментировал рекомендацию Twitter подписаться на Навального

07:09 01.02.2021 (обновлено: 12:51 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает рекомендации Twitter для новых пользователей из России подписаться на аккаунт Алексея Навального проявлением политизированной позиции соцсети, связанной с вмешательством во внутренние дела другого государства.
"Я вам один такой случай расскажу любопытный, совсем недавний. Я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Twitter. Просто пример. И при регистрации там всегда задаётся вопрос, а что вам интересно, что бы вы хотели смотреть, какую информацию получать. Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учётом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
По его мнению, это является проявлением именно политической позиции соцсети. "Разве это не политическая позиция? Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да ещё и связанная с вмешательством во внутренние дела другого государства", - заявил зампред Совбеза.
При этом он отметил, что подобные решения принимаются не политическими органами, а корпорациями. "Я бы ещё понял, если бы такого рода решение приняла, например, американская администрация, потому что это политический орган. Но это корпоративное решение", - заявил Медведев.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Дмитрий Медведев: Никому не хочется, чтобы их отрезали от социальных сетей, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций. - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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РоссияДмитрий МедведевАлексей НавальныйМоскваTwitter
 
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