https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595523550.html

Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против России

Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил призывы ФБК* к США ввести санкции против РФ и не исключил введение уголовной ответственности за призывы к введению... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:20

2021-02-01T15:20

2021-02-01T16:01

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил призывы ФБК* к США ввести санкции против РФ и не исключил введение уголовной ответственности за призывы к введению санкций против граждан РФ в качестве поправки к проекту, принятому в первом чтении."Этот поступок, думаю, что осудят все. Совершать такие действия непозволительно. С одной стороны это обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику", - сказал Володин журналистам, комментируя список ФБК*."Мы должны защитить свою страну и граждан. Не исключаю, чтобы в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия. Это должно найти отражение в нашем законодательстве", - заключил Володин.В мае 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ответных мерах России на санкции США и поддержавших антироссийские рестрикции стран.Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главами всех думских фракций, к которым впоследствии присоединилась большая часть депутатов, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.Законопроект дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.Вторым проектом предлагается уголовная ответственность за соблюдение на территории России западных санкций.Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава фракции ЕР Сергей Неверов, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер ГД от ЕР Александр Жуков и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595485998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбк, совет федерации рф, госдума рф, иван мельников, вячеслав володин, геннадий зюганов, сша, политика