В Кремле прокомментировали призыв ФБК* ввести санкции против России
12:33 01.02.2021 (обновлено: 13:29 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией* призывом к США ввести санкции против России только подтвердил свой статус иноагента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
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"Что касается вот этого фонда и всех этих писем и призывов. Ну фонд* просто, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли обращение ФБК* к США с просьбой ввести санкции против ряда россиян.
Песков отметил, что позиция Кремля по использованию ограничительных мер Западом хорошо известна — российское руководство считает подобные методы неприемлемыми.
Он также добавил, что это "совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений, никакой перспективы у этого метода нет".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.