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В Кремле прокомментировали призыв ФБК* ввести санкции против России
В Кремле прокомментировали призыв ФБК* ввести санкции против России
Фонд борьбы с коррупцией* призывом к США ввести санкции против России только подтвердил свой статус иноагента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:33
2021-02-01T13:29
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
втб
дмитрий песков
роман абрамович
сша
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией* призывом к США ввести санкции против России только подтвердил свой статус иноагента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Песков отметил, что позиция Кремля по использованию ограничительных мер Западом хорошо известна — российское руководство считает подобные методы неприемлемыми.Он также добавил, что это "совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений, никакой перспективы у этого метода нет".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), втб, дмитрий песков, роман абрамович, сша, в мире

В Кремле прокомментировали призыв ФБК* ввести санкции против России

12:33 01.02.2021 (обновлено: 13:29 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией* призывом к США ввести санкции против России только подтвердил свой статус иноагента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 11:16
Джабаров назвал призыв ФБК* к США ввести санкции изменой Родине

"Что касается вот этого фонда и всех этих писем и призывов. Ну фонд* просто, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли обращение ФБК* к США с просьбой ввести санкции против ряда россиян.

Песков отметил, что позиция Кремля по использованию ограничительных мер Западом хорошо известна — российское руководство считает подобные методы неприемлемыми.
Он также добавил, что это "совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений, никакой перспективы у этого метода нет".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ВТБДмитрий ПесковРоман АбрамовичСШАВ мире
 
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