https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595482371.html

В Кремле прокомментировали призыв ФБК* ввести санкции против России

В Кремле прокомментировали призыв ФБК* ввести санкции против России

Фонд борьбы с коррупцией* призывом к США ввести санкции против России только подтвердил свой статус иноагента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:33

2021-02-01T12:33

2021-02-01T13:29

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

втб

дмитрий песков

роман абрамович

сша

в мире

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией* призывом к США ввести санкции против России только подтвердил свой статус иноагента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Песков отметил, что позиция Кремля по использованию ограничительных мер Западом хорошо известна — российское руководство считает подобные методы неприемлемыми.Он также добавил, что это "совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений, никакой перспективы у этого метода нет".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595345588.html

сша

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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), втб, дмитрий песков, роман абрамович, сша, в мире