https://ria.ru/20210201/rostekh-1595506433.html

"Ростех" создает консорциум производителей 5G-оборудования

"Ростех" создает консорциум производителей 5G-оборудования

Госкорпорация "Ростех" создает консорциум производителей оборудования для сетей связи пятого поколения (5G), в него сможет войти любой российский производитель... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:14

2021-02-01T14:14

2021-02-01T14:14

максут шадаев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ростех

уфа

челябинск

ростов-на-дону

технологии

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" создает консорциум производителей оборудования для сетей связи пятого поколения (5G), в него сможет войти любой российский производитель после прохождения технологического аудита, сообщил РИА Новости директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко.В ноябре 2020 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев говорил, что сети 5G будут строиться в России только на отечественном оборудовании. Министр пояснял, что для того чтобы реализовать в России такое производство, предусмотрено дополнительное финансирование. В конце декабря правительство РФ утвердило правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в ГК "Ростех" для разработки отечественного оборудования для сетей 5G и обеспечение его серийного выпуска. Объем субсидии до 2024 года должен составить 21,4 миллиарда рублей.По словам Бровко, 10 ведущих частных российских компаний-производителей уже выразили готовность участвовать в кооперации. Бровко отметил, что согласно дорожной карте развития мобильной связи пятого поколения в России, проведением аудита будет заниматься "Ростех". "Принцип взаимодействия в кооперации будет заключаться в использовании частных технических заданий на разработку отдельных элементов комплексного решения на развёртывание сетей связи 5G", - добавил он.Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году. В России, по данным Росстата, на 1 января 2020 года насчитывалось 15 городов, чье население превышает один миллион человек: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/mig-41-1594362000.html

https://ria.ru/20210108/rostekh-1592309283.html

уфа

челябинск

ростов-на-дону

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максут шадаев, федеральная служба государственной статистики (росстат), ростех, уфа, челябинск, ростов-на-дону, технологии, экономика