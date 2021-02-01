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Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week) отмечается в первую неделю февраля каждого года. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T04:20
2021-02-01T04:20
всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
религия
справки
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Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week) отмечается в первую неделю февраля каждого года. В 2021 году она будет проводится с 1 по 7 февраля. Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений была провозглашена в октябре 2010 года Генеральной Ассамблеей ООН по предложению короля Иордании Абдаллы II. Генассамблея признала настоятельную необходимость диалога между разными конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми, а также то, что моральным долгом во всех религиях, убеждениях и вероисповеданиях является стремление к миру, терпимости и взаимопониманию. Современное общество сталкивается с растущим числом проблем и угроз, среди которых неравенство, отчуждение, насилие и сектантство. Эти общемировые проблемы усугубляются напряженностью и конфликтами на местном уровне, подрывающими социальную сплоченность. В этом свете умение жить вместе приобретает особую актуальность.Обучение и жизненный опыт помогают людям приобрести навыки межкультурного общения, необходимые для успешной жизни в нашем сложном и разнородном обществе. Эти навыки позволяют не только ценить разнообразие, но и разрешать конфликты в соответствии с ценностями плюрализма и взаимопонимания.Значительное большинство верующих живут в согласии с соседями, независимо от их вероисповедания, однако в каждой религии есть также радикальное меньшинство, готовое фанатично утверждать фундаменталистские доктрины, прибегая к крайним формам насилия. Подобные действия кощунственны по отношению к историческому наследию и учению всех основных религий. Они также противоречат положениям Всеобщей декларации прав человека, которая утверждает право каждого на свободу мысли, совести и религии. Чрезвычайно важно, чтобы умеренное большинство могло твердо противостоять экстремистским силам. Королевский Институт исламской мысли в Иордании установил ежегодную премию Всемирной недели межконфессиональной гармонии. Премия присуждается трем лучшим организациям, проектам, мероприятиям, которые признаются судьями наиболее успешными в продвижении межконфессиональной гармонии и развитии религиозного понимания. Для России с ее разнообразием народов, культур и религий вопросы межрелигиозного и межнационального диалога носят фундаментальный характер. Духовные лидеры вносят весомый вклад в стабильность страны, в предупреждение экстремизма и терроризма, люди прислушиваются к их мнению. В 1998 году был образован Межрелигиозный совет России, в который вошли представители православной, мусульманской, иудейской и буддистской религиозных общин страны. Почетным председателем Межрелигиозного совета России является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Целью деятельности Межрелигиозного совета России является укрепление межрелигиозного и межнационального мира, противодействие использованию религиозных чувств для разжигания межэтнических конфликтов, утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, согласия и стабильности.Во время проведения Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений Генассамблея ООН призывает все государства на добровольной основе поддерживать в течение этой недели распространение идей межконфессиональной гармонии и доброй воли в церквях, мечетях, синагогах, храмах и других молитвенных домах во всем мире.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений, религия, справки

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

04:20 01.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСвященнослужители разных конфессий на Арском кладбище в Казани
Священнослужители разных конфессий на Арском кладбище в Казани - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week) отмечается в первую неделю февраля каждого года.
В 2021 году она будет проводится с 1 по 7 февраля.
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений была провозглашена в октябре 2010 года Генеральной Ассамблеей ООН по предложению короля Иордании Абдаллы II.
Генассамблея признала настоятельную необходимость диалога между разными конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми, а также то, что моральным долгом во всех религиях, убеждениях и вероисповеданиях является стремление к миру, терпимости и взаимопониманию.
Современное общество сталкивается с растущим числом проблем и угроз, среди которых неравенство, отчуждение, насилие и сектантство. Эти общемировые проблемы усугубляются напряженностью и конфликтами на местном уровне, подрывающими социальную сплоченность. В этом свете умение жить вместе приобретает особую актуальность.
Обучение и жизненный опыт помогают людям приобрести навыки межкультурного общения, необходимые для успешной жизни в нашем сложном и разнородном обществе. Эти навыки позволяют не только ценить разнообразие, но и разрешать конфликты в соответствии с ценностями плюрализма и взаимопонимания.
Значительное большинство верующих живут в согласии с соседями, независимо от их вероисповедания, однако в каждой религии есть также радикальное меньшинство, готовое фанатично утверждать фундаменталистские доктрины, прибегая к крайним формам насилия. Подобные действия кощунственны по отношению к историческому наследию и учению всех основных религий. Они также противоречат положениям Всеобщей декларации прав человека, которая утверждает право каждого на свободу мысли, совести и религии. Чрезвычайно важно, чтобы умеренное большинство могло твердо противостоять экстремистским силам.
Королевский Институт исламской мысли в Иордании установил ежегодную премию Всемирной недели межконфессиональной гармонии. Премия присуждается трем лучшим организациям, проектам, мероприятиям, которые признаются судьями наиболее успешными в продвижении межконфессиональной гармонии и развитии религиозного понимания.
Для России с ее разнообразием народов, культур и религий вопросы межрелигиозного и межнационального диалога носят фундаментальный характер. Духовные лидеры вносят весомый вклад в стабильность страны, в предупреждение экстремизма и терроризма, люди прислушиваются к их мнению.
В 1998 году был образован Межрелигиозный совет России, в который вошли представители православной, мусульманской, иудейской и буддистской религиозных общин страны.
Почетным председателем Межрелигиозного совета России является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Целью деятельности Межрелигиозного совета России является укрепление межрелигиозного и межнационального мира, противодействие использованию религиозных чувств для разжигания межэтнических конфликтов, утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, согласия и стабильности.
Во время проведения Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений Генассамблея ООН призывает все государства на добровольной основе поддерживать в течение этой недели распространение идей межконфессиональной гармонии и доброй воли в церквях, мечетях, синагогах, храмах и других молитвенных домах во всем мире.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношенийРелигияСправки
 
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