https://ria.ru/20201104/religiya-1583033031.html

Путин заявил, что во всех мировых религиях люди равны перед Всевышним

Путин заявил, что во всех мировых религиях люди равны перед Всевышним

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:42

2020-11-04T15:42

2020-11-04T15:48

религия и мировоззрение

россия

новости - религия и мировоззрение

день народного единства

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не о единоверце, а о человеке вообще."Уже неоднократно подчеркивалось, что главное для нас - это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России - это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм", - сказал президент в среду на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции.Российский президент отметил, что духовные лидеры вносят весомый вклад в стабильность страны, в предупреждение экстремизма и терроризма, люди прислушиваются к их мнению."Особую роль в гармонизации национальных межрелигиозных отношений, в предупреждении экстремизма и терроризма принадлежит духовным лидерам России. К вашему мнению, слову люди прислушиваются, и когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия - это имеет огромное значение", - сказал президент.

https://ria.ru/20201104/patriarkh-1583033680.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - религия и мировоззрение, день народного единства, владимир путин