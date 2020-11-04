Путин заявил, что во всех мировых религиях люди равны перед Всевышним

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не о единоверце, а о человеке вообще."Уже неоднократно подчеркивалось, что главное для нас - это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России - это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм", - сказал президент в среду на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции.Российский президент отметил, что духовные лидеры вносят весомый вклад в стабильность страны, в предупреждение экстремизма и терроризма, люди прислушиваются к их мнению."Особую роль в гармонизации национальных межрелигиозных отношений, в предупреждении экстремизма и терроризма принадлежит духовным лидерам России. К вашему мнению, слову люди прислушиваются, и когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия - это имеет огромное значение", - сказал президент.
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не о единоверце, а о человеке вообще.
"Уже неоднократно подчеркивалось, что главное для нас - это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России - это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм", - сказал президент в среду на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции.
"Не случайно рядом со мной на столе, вот здесь, слева от меня, лежат четыре священных текста - Библия, Коран, Тора и Ганджур. В каждом из них заложены непреходящие истины, и ключевая, определяющая среди них - это любовь к человеку, ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций. И когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать это нужно так, что речь идет не только о единоверцах, а именно о человеке вообще, потому что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним", - сказал Путин.
Российский президент отметил, что духовные лидеры вносят весомый вклад в стабильность страны, в предупреждение экстремизма и терроризма, люди прислушиваются к их мнению.
"Особую роль в гармонизации национальных межрелигиозных отношений, в предупреждении экстремизма и терроризма принадлежит духовным лидерам России. К вашему мнению, слову люди прислушиваются, и когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия - это имеет огромное значение", - сказал президент.
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