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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201104/religiya-1583033031.html
Путин заявил, что во всех мировых религиях люди равны перед Всевышним
Путин заявил, что во всех мировых религиях люди равны перед Всевышним
Президент РФ Владимир Путин заявил, что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:42
2020-11-04T15:48
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
день народного единства
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не о единоверце, а о человеке вообще."Уже неоднократно подчеркивалось, что главное для нас - это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России - это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм", - сказал президент в среду на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции.Российский президент отметил, что духовные лидеры вносят весомый вклад в стабильность страны, в предупреждение экстремизма и терроризма, люди прислушиваются к их мнению."Особую роль в гармонизации национальных межрелигиозных отношений, в предупреждении экстремизма и терроризма принадлежит духовным лидерам России. К вашему мнению, слову люди прислушиваются, и когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия - это имеет огромное значение", - сказал президент.
https://ria.ru/20201104/patriarkh-1583033680.html
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россия, новости - религия и мировоззрение, день народного единства, владимир путин

Путин заявил, что во всех мировых религиях люди равны перед Всевышним

15:42 04.11.2020 (обновлено: 15:48 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не о единоверце, а о человеке вообще.
"Уже неоднократно подчеркивалось, что главное для нас - это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России - это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм", - сказал президент в среду на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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"Не случайно рядом со мной на столе, вот здесь, слева от меня, лежат четыре священных текста - Библия, Коран, Тора и Ганджур. В каждом из них заложены непреходящие истины, и ключевая, определяющая среди них - это любовь к человеку, ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций. И когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать это нужно так, что речь идет не только о единоверцах, а именно о человеке вообще, потому что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним", - сказал Путин.
Российский президент отметил, что духовные лидеры вносят весомый вклад в стабильность страны, в предупреждение экстремизма и терроризма, люди прислушиваются к их мнению.
"Особую роль в гармонизации национальных межрелигиозных отношений, в предупреждении экстремизма и терроризма принадлежит духовным лидерам России. К вашему мнению, слову люди прислушиваются, и когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия - это имеет огромное значение", - сказал президент.
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