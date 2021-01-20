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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210120/religii-1593800514.html
Всемирная межрелигиозная конференция пройдет в России в 2022 году
Всемирная межрелигиозная конференция пройдет в России в 2022 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу пройдет в следующем году в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:29
2021-01-20T11:29
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
валентина матвиенко
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу пройдет в следующем году в России с участием глав государств и религиозных лидеров."В ближайшее время нам предстоит определиться по месту проведения конференции (в России), ее формату и составу участников. Во многом итоги конференции будут зависеть от состава ее участников, мы изначально предполагали, что в конференции примут участие главы государств, лидеры мировых религий и парламентарии. Мы надеемся, что Межпарламентскому союзу во взаимодействии с ООН и его структурами удастся провести ее на высоком уровне", - сказала Матвиенко на встрече с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом.Спикер напомнила, что идея и место проведения конференции были одобрены резолюцией ООН."Мы считаем целесообразной повести ее в России 21 мая 2022 года, приурочив ее к учрежденному Генассамблеей ООН Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития и в завершение провозглашённого ЮНЕСКО десятилетия сближения культур", - сообщила она.По словам Матвиенко, история развития России позволяет ей провести такое мероприятие на должном уровне."Для России с ее разнообразием народов, культур и религий вопросы межрелигиозного и межнационального диалога носят фундаментальный характер. Опыт, накопленный в России, может быть востребован - это многовековое мирное сосуществование разных народов, людей разной веры. Это позволяет все разногласия, если они возникают, решать мирным диалогом", - сказала спикер.В свою очередь, Моратинос отметил важность развития дипломатических инструментов решения проблем и выразил уверенность, что Россия успешно проведет конференцию. "Инициатива очень своевременная. Пришло время, чтобы мировые лидеры, парламентарии, религиозные деятели собрались вместе и обсудили существующие проблемы, чтобы привнесли в мировую политику понимание, которое есть у представителей конфессий", - заявил он.Представитель генсека ООН подчеркнул, что эта конференция станет первым в истории мероприятием подобного масштаба. "И религиозные деятели, и мировые политики, и парламентарии смогут обменяться своими идеями и подтвердить свою приверженность работе над развитием многообразия нашего мира и международного сотрудничества", - сказал Моратинос.Он выступил за придание постоянного формата предстоящей конференции. Она могла бы проходить раз в несколько лет, полагает представитель генсека ООН.
https://ria.ru/20201210/obrazovanie-1588639877.html
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новости - религия и мировоззрение, валентина матвиенко

Всемирная межрелигиозная конференция пройдет в России в 2022 году

11:29 20.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкПресс-конференция членов Президиума Межрелигиозного совета России
Пресс-конференция членов Президиума Межрелигиозного совета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу пройдет в следующем году в России с участием глав государств и религиозных лидеров.
"В ближайшее время нам предстоит определиться по месту проведения конференции (в России), ее формату и составу участников. Во многом итоги конференции будут зависеть от состава ее участников, мы изначально предполагали, что в конференции примут участие главы государств, лидеры мировых религий и парламентарии. Мы надеемся, что Межпарламентскому союзу во взаимодействии с ООН и его структурами удастся провести ее на высоком уровне", - сказала Матвиенко на встрече с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом.
Спикер напомнила, что идея и место проведения конференции были одобрены резолюцией ООН.
"Мы считаем целесообразной повести ее в России 21 мая 2022 года, приурочив ее к учрежденному Генассамблеей ООН Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития и в завершение провозглашённого ЮНЕСКО десятилетия сближения культур", - сообщила она.
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По словам Матвиенко, история развития России позволяет ей провести такое мероприятие на должном уровне.
"Для России с ее разнообразием народов, культур и религий вопросы межрелигиозного и межнационального диалога носят фундаментальный характер. Опыт, накопленный в России, может быть востребован - это многовековое мирное сосуществование разных народов, людей разной веры. Это позволяет все разногласия, если они возникают, решать мирным диалогом", - сказала спикер.
В свою очередь, Моратинос отметил важность развития дипломатических инструментов решения проблем и выразил уверенность, что Россия успешно проведет конференцию. "Инициатива очень своевременная. Пришло время, чтобы мировые лидеры, парламентарии, религиозные деятели собрались вместе и обсудили существующие проблемы, чтобы привнесли в мировую политику понимание, которое есть у представителей конфессий", - заявил он.
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Представитель генсека ООН подчеркнул, что эта конференция станет первым в истории мероприятием подобного масштаба. "И религиозные деятели, и мировые политики, и парламентарии смогут обменяться своими идеями и подтвердить свою приверженность работе над развитием многообразия нашего мира и международного сотрудничества", - сказал Моратинос.
Он выступил за придание постоянного формата предстоящей конференции. Она могла бы проходить раз в несколько лет, полагает представитель генсека ООН.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВалентина Матвиенко
 
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