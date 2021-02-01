https://ria.ru/20210201/prokat-1595445458.html
Мультфильм "Душа" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Мультфильм "Душа" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 260,4 миллиона рублей за выходные по... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:51
2021-02-01T11:51
2021-02-01T11:51
культура
что посмотреть
кино и сериалы
новости культуры
pixar
фильмы
джаред лето
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579088052_183:0:3824:2048_1920x0_80_0_0_f77c219a0c1856479a495203171d5c71.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 260,4 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.Школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле, успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.На втором месте в рейтинге детективный триллер Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях", собравший за выходные 81,7 миллиона рублей, информирует портал. Главные роли в картине исполнили американские актеры Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.Третью строчку рейтинга занял боевик Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров". Картина собрала за выходные 79,5 миллиона рублей.На четвертом месте российский приключенческий фильм "Последний богатырь: Корень зла" режиссера Дмитрия Дьяченко. Сборы картины за выходные составили 39 миллионов рублей.Замыкает пятерку лидеров отечественная военная драма "Зоя" с Анастасией Мишиной со сборами 31,5 миллиона рублей за выходные.
https://ria.ru/20210131/linch-1594925327.html
https://ria.ru/20210129/filmy-1594822534.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579088052_638:0:3369:2048_1920x0_80_0_0_6e040fdab3b1c3f58b614df0f6a8b6f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, pixar, фильмы, джаред лето
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 260,4 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает
портал kinobusiness.com.
Школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле, успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.
На втором месте в рейтинге детективный триллер Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях", собравший за выходные 81,7 миллиона рублей, информирует портал. Главные роли в картине исполнили американские актеры Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.
Третью строчку рейтинга занял боевик Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров". Картина собрала за выходные 79,5 миллиона рублей.
На четвертом месте российский приключенческий фильм "Последний богатырь: Корень зла" режиссера Дмитрия Дьяченко. Сборы картины за выходные составили 39 миллионов рублей.
Замыкает пятерку лидеров отечественная военная драма "Зоя" с Анастасией Мишиной со сборами 31,5 миллиона рублей за выходные.