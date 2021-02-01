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https://ria.ru/20210201/prokat-1595445458.html
Мультфильм "Душа" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Мультфильм "Душа" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 260,4 миллиона рублей за выходные по... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:51
2021-02-01T11:51
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 260,4 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.Школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле, успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.На втором месте в рейтинге детективный триллер Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях", собравший за выходные 81,7 миллиона рублей, информирует портал. Главные роли в картине исполнили американские актеры Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.Третью строчку рейтинга занял боевик Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров". Картина собрала за выходные 79,5 миллиона рублей.На четвертом месте российский приключенческий фильм "Последний богатырь: Корень зла" режиссера Дмитрия Дьяченко. Сборы картины за выходные составили 39 миллионов рублей.Замыкает пятерку лидеров отечественная военная драма "Зоя" с Анастасией Мишиной со сборами 31,5 миллиона рублей за выходные.
https://ria.ru/20210131/linch-1594925327.html
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, pixar, фильмы, джаред лето

Мультфильм "Душа" возглавил прокат в России и СНГ в выходные

11:51 01.02.2021
 
© Pixar/YoutubeСкриншот трейлера мультфильма "Душа"
Скриншот трейлера мультфильма Душа - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Pixar/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 260,4 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.
Школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле, успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.
На втором месте в рейтинге детективный триллер Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях", собравший за выходные 81,7 миллиона рублей, информирует портал. Главные роли в картине исполнили американские актеры Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.
Третью строчку рейтинга занял боевик Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров". Картина собрала за выходные 79,5 миллиона рублей.
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