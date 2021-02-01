https://ria.ru/20210201/pensionery-1595443589.html

В Петербурге лжеполицейский лишил пенсионеров более 1,5 миллиона рублей

В Петербурге лжеполицейский лишил пенсионеров более 1,5 миллиона рублей

Мужчина, представлявшийся полицейским, задержан за мошенничества в отношении пенсионеров в Петербурге на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:51

2021-02-01T09:51

2021-02-01T09:51

россия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Мужчина, представлявшийся полицейским, задержан за мошенничества в отношении пенсионеров в Петербурге на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, злоумышленник звонил пожилым людям, представлялся сотрудником полиции и говорил о том, что родственник стал виновником аварии.Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчина, который уже был судим за дезертирство, заключен под стражу.

https://ria.ru/20210201/moshenniki-1595424417.html

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ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия