В Петербурге лжеполицейский лишил пенсионеров более 1,5 миллиона рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Мужчина, представлявшийся полицейским, задержан за мошенничества в отношении пенсионеров в Петербурге на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 35-летнего петербуржца, который обманывал пенсионеров и похищал у них крупные суммы денег", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, злоумышленник звонил пожилым людям, представлялся сотрудником полиции и говорил о том, что родственник стал виновником аварии.
"Как правило, неизвестный представлялся сотрудником ГИБДД и сообщал, что брат или сын пенсионера попал в аварию и по его вине погиб человек. Якобы чтобы родственник избежал уголовной ответственности, требуется крупная сумма денег – стандартной таксой было 500 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчина, который уже был судим за дезертирство, заключен под стражу.