Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/pensionery-1595443589.html
В Петербурге лжеполицейский лишил пенсионеров более 1,5 миллиона рублей
В Петербурге лжеполицейский лишил пенсионеров более 1,5 миллиона рублей
Мужчина, представлявшийся полицейским, задержан за мошенничества в отношении пенсионеров в Петербурге на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:51
2021-02-01T09:51
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Мужчина, представлявшийся полицейским, задержан за мошенничества в отношении пенсионеров в Петербурге на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, злоумышленник звонил пожилым людям, представлялся сотрудником полиции и говорил о том, что родственник стал виновником аварии.Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчина, который уже был судим за дезертирство, заключен под стражу.
https://ria.ru/20210201/moshenniki-1595424417.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге лжеполицейский лишил пенсионеров более 1,5 миллиона рублей

09:51 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Мужчина, представлявшийся полицейским, задержан за мошенничества в отношении пенсионеров в Петербурге на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 35-летнего петербуржца, который обманывал пенсионеров и похищал у них крупные суммы денег", - говорится в сообщении.
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 04:04Распространение коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19
По данным пресс-службы, злоумышленник звонил пожилым людям, представлялся сотрудником полиции и говорил о том, что родственник стал виновником аварии.
"Как правило, неизвестный представлялся сотрудником ГИБДД и сообщал, что брат или сын пенсионера попал в аварию и по его вине погиб человек. Якобы чтобы родственник избежал уголовной ответственности, требуется крупная сумма денег – стандартной таксой было 500 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчина, который уже был судим за дезертирство, заключен под стражу.
 
РоссияГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния