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https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595437263.html
Генпрокуратура поддержала требование назначить Навальному реальный срок
Генпрокуратура поддержала требование назначить Навальному реальный срок
Генеральная прокуратура заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным из-за допущенных РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:05
2021-02-01T11:26
госпитализация алексея навального
россия
ив роше
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
кировлес
происшествия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений, и будет поддерживать эту позицию в суде."Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения &lt;…&gt; в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Генпрокуратура поясняет, что Навальный в декабре 2014 года был приговорен к трем с половиной годам условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". По судебному решению он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. Кроме того, в августе 2017 года из-за неоднократной неявки в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности испытательный срок Навального был продлен на год — до 29 декабря 2020 года.Пресс-служба также уточнила, что Навальный проходит обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны, а также что он неоднократно нарушал обязанность о явке в УИС.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в Российской Федерации в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
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госпитализация алексея навального, россия, ив роше, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, кировлес, происшествия

Генпрокуратура поддержала требование назначить Навальному реальный срок

09:05 01.02.2021 (обновлено: 11:26 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений, и будет поддерживать эту позицию в суде.
"Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения <…> в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Генпрокуратура поясняет, что Навальный в декабре 2014 года был приговорен к трем с половиной годам условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". По судебному решению он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. Кроме того, в августе 2017 года из-за неоднократной неявки в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности испытательный срок Навального был продлен на год — до 29 декабря 2020 года.
Пресс-служба также уточнила, что Навальный проходит обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны, а также что он неоднократно нарушал обязанность о явке в УИС.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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Точка в истории с берлинским пациентом
Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в Российской Федерации в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияИв РошеАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФКировлесПроисшествия
 
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