https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595432431.html

"Разборки неуместны". Медведев прокомментировал дело Навального

"Разборки неуместны". Медведев прокомментировал дело Навального

Оппозиционер Алексей Навальный назвал себя здоровым, "разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны", а для процессуальных действий нужны документы,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:14

2021-02-01T08:14

2021-02-01T12:46

большое интервью дмитрия медведева

госпитализация алексея навального

россия

дмитрий медведев

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный назвал себя здоровым, "разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны", а для процессуальных действий нужны документы, которые России не дают, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны. А если всё-таки повод сохраняется, то тогда – об этом неоднократно говорили мои коллеги и из МИДа, и из правоохранительных органов – российская сторона должна получить данные о его здоровье, потому что нам такие данные не дают", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.Он подчеркнул, что принимать какие-то процессуальные решения можно, если документы будут получены.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, госпитализация алексея навального, россия, дмитрий медведев, алексей навальный, общество