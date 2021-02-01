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В Вахтанговском театре завершилось прощание с Василием Лановым

В Вахтанговском театре завершилось прощание с Василием Лановым

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым завершилось в понедельник в Театре имени Вахтангова, гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:38

2021-02-01T12:38

2021-02-01T12:43

культура

умер василий лановой

волонтеры победы

россия

евгений вахтангов

владимир мединский

геннадий зюганов

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым завершилось в понедельник в Театре имени Вахтангова, гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников его таланта, передает корреспондент РИА Новости.Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в московской больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.Проститься с актером пришли сотни людей, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, представители всероссийского движения "Волонтеры победы", помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие.Позже актера похоронят на Новодевичьем кладбище.Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/1595353746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, волонтеры победы, россия, евгений вахтангов, владимир мединский, геннадий зюганов, москва