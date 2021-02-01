В Вахтанговском театре завершилось прощание с Василием Лановым
Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.
Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.
Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.
Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.
"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.
Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.
Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.
Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.
Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.
Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.
В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.
В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.
Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.
Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.
Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.
Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.
Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.
Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.
Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.
Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.
Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.
Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.
"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.
Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.
Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.
В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.
Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.
Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.
Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.
Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.