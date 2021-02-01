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В Вахтанговском театре завершилось прощание с Василием Лановым
В Вахтанговском театре завершилось прощание с Василием Лановым
Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым завершилось в понедельник в Театре имени Вахтангова, гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:38
2021-02-01T12:43
культура
умер василий лановой
волонтеры победы
россия
евгений вахтангов
владимир мединский
геннадий зюганов
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым завершилось в понедельник в Театре имени Вахтангова, гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников его таланта, передает корреспондент РИА Новости.Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в московской больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.Проститься с актером пришли сотни людей, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, представители всероссийского движения "Волонтеры победы", помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие.Позже актера похоронят на Новодевичьем кладбище.Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
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умер василий лановой, волонтеры победы, россия, евгений вахтангов, владимир мединский, геннадий зюганов, москва

В Вахтанговском театре завершилось прощание с Василием Лановым

12:38 01.02.2021 (обновлено: 12:43 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди у театра имени Евгения Вахтангова в Москве, где проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
Люди у театра имени Евгения Вахтангова в Москве, где проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым. - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым завершилось в понедельник в Театре имени Вахтангова, гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников его таланта, передает корреспондент РИА Новости.
Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в московской больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Василий Лановой: главная моя любовь - Вахтанговский театр - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 12:33Мастера
Василий Лановой: главная моя любовь – Вахтанговский театрВыпуск программы посвящен памяти народного артиста СССР Василия Ланового, скончавшегося 28 января в Москве на 87-м году жизни. Прозвучит повтор интервью с великим артистом, которое было записано в театре Вахтангова специально для программы "Мастера" и радио Sputnik.
Проститься с актером пришли сотни людей, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, представители всероссийского движения "Волонтеры победы", помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие.
Позже актера похоронят на Новодевичьем кладбище.
Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
"Это великого хоронят". Прощание с Василием Лановым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
1 из 13

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

Люди во время церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым у театра имени Евгения Вахтангова в Москве
2 из 13

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
3 из 13

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
4 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.

Люди у театра имени Евгения Вахтангова в Москве, где проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
5 из 13

Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
6 из 13

Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.

Помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
7 из 13

Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
8 из 13

В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.

Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
9 из 13

Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.

Актер Евгений Князев на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
10 из 13

Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
11 из 13

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

Люди во время церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым у театра имени Евгения Вахтангова в Москве
12 из 13

Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

Вынос гроба с телом народного артиста СССР Василия Ланова из театра имени Евгения Вахтангова в Москве после церемонии прощания
13 из 13

Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 13

В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 13

Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
КультураУмер Василий ЛановойВолонтеры ПобедыРоссияЕвгений ВахтанговВладимир МединскийГеннадий ЗюгановМосква
 
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