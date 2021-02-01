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"Это великого хоронят". Прощание с Василием Лановым
"Это великого хоронят". Прощание с Василием Лановым
Родные, друзья, коллеги и поклонники простились с народным артистом СССР Василием Лановым, который ушел из жизни 28 января. Кадры гражданской панихиды — в... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:40
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умер василий лановой
василий лановой
театр имени е. вахтангова
москва
фото
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Родные, друзья, коллеги и поклонники простились с народным артистом СССР Василием Лановым, который ушел из жизни 28 января. Кадры гражданской панихиды — в фотоленте Ria.ru.
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умер василий лановой, василий лановой, театр имени е. вахтангова, москва, фото, фото

"Это великого хоронят". Прощание с Василием Лановым

12:40 01.02.2021 (обновлено: 14:47 01.02.2021)
 
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Родные, друзья, коллеги и поклонники простились с народным артистом СССР Василием Лановым, который ушел из жизни 28 января. Кадры гражданской панихиды — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
1 из 13

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

Люди во время церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым у театра имени Евгения Вахтангова в Москве
2 из 13

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
3 из 13

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
4 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.

Люди у театра имени Евгения Вахтангова в Москве, где проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
5 из 13

Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
6 из 13

Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.

Помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
7 из 13

Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
8 из 13

В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.

Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
9 из 13

Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.

Актер Евгений Князев на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
10 из 13

Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
11 из 13

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

Люди во время церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым у театра имени Евгения Вахтангова в Москве
12 из 13

Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

Вынос гроба с телом народного артиста СССР Василия Ланова из театра имени Евгения Вахтангова в Москве после церемонии прощания
13 из 13

Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Умер Василий ЛановойВасилий ЛановойТеатр имени Е. ВахтанговаМоскваФото
 
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