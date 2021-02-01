https://ria.ru/20210201/lanovoy-1595454611.html

Шойгу простился с Василием Лановым

Шойгу простился с Василием Лановым

Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с народным артистом СССР Василием Лановым, скончавшимся 28 января на 88-м году жизни. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:48

2021-02-01T10:48

2021-02-01T12:42

культура

умер василий лановой

театр

кино и сериалы

василий лановой

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с народным артистом СССР Василием Лановым, скончавшимся 28 января на 88-м году жизни.Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким.Церемония прощания с Лановым проходит в Театре имени Вахтангова в Москве. Похоронен артист будет на Новодевичьем кладбище.Ранее Шойгу со своими заместителями в память об ушедшем из жизни актере возложил цветы к скульптурной композиции "Офицеры", расположенной возле здания Минобороны.Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/lanovoy-1595202137.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, театр, кино и сериалы, василий лановой