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https://ria.ru/20210201/lanovoy-1595454611.html
Шойгу простился с Василием Лановым
Шойгу простился с Василием Лановым
Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с народным артистом СССР Василием Лановым, скончавшимся 28 января на 88-м году жизни. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:48
2021-02-01T12:42
культура
умер василий лановой
театр
кино и сериалы
василий лановой
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с народным артистом СССР Василием Лановым, скончавшимся 28 января на 88-м году жизни.Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким.Церемония прощания с Лановым проходит в Театре имени Вахтангова в Москве. Похоронен артист будет на Новодевичьем кладбище.Ранее Шойгу со своими заместителями в память об ушедшем из жизни актере возложил цветы к скульптурной композиции "Офицеры", расположенной возле здания Минобороны.Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
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умер василий лановой, театр, кино и сериалы, василий лановой

Шойгу простился с Василием Лановым

10:48 01.02.2021 (обновлено: 12:42 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с народным артистом СССР Василием Лановым, скончавшимся 28 января на 88-м году жизни.
Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким.
Актер Василий Лановой, получивший награду в номинации Легенда сцены, на XII церемонии вручения ежегодной премии зрительских симпатий Звезда Театрала в Театре им. Евгения Вахтангова. Звезда Театрала - единственная в России награда, лауреатов которой определяет самое независимое жюри - многотысячная аудитория зрителей, главная задача премии - подвести итоги театрального сезона 2018-2019 годов. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 19:29Сказано в эфире
"Не прогибался никогда". Коллеги вспоминают Василия Ланового
Церемония прощания с Лановым проходит в Театре имени Вахтангова в Москве. Похоронен артист будет на Новодевичьем кладбище.
Ранее Шойгу со своими заместителями в память об ушедшем из жизни актере возложил цветы к скульптурной композиции "Офицеры", расположенной возле здания Минобороны.
Памяти Василия Ланового
© РИА Новости / Александр Макаров

Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова

Клеопатра - Юлия Борисова, Цезарь - Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира Антоний и Клеопатра в театре имени Евгения Вахтангова
1 из 18

Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой

Кадр из фильма Анна и командор
2 из 18

Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой

© РИА Новости
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© РИА Новости / Родькин

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме Алые паруса (Мосфильм, 1961 г.). Режиссер - Александр Птушко
3 из 18

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко

© РИА Новости / Родькин
© РИА Новости / Александр Гладштейн

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького Дети солнца.
4 из 18

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
© РИА Новости / РИА Новости

Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.

Кадр из фильма Павел Корчагин (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина артист Василий Лановой, в роли Риты артистка Эльза Леждей
5 из 18

Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / А. Князев / Перейти в фотобанк

Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи

Артист Василий Лановой в роли Вронского
6 из 18

Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи

© РИА Новости / А. Князев
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© РИА Новости / Александр Макаров

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле Миллионерша Государственного академического театра имени Вахтангова
7 из 18

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина

Кадр из художественного фильма Аттестат зрелости
8 из 18

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина

© РИА Новости
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© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанк

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма Война и мир
9 из 18

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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© РИА Новости / А. Гольцин / Перейти в фотобанк

Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Василий Лановой, Олег Табаков и Николай Прокопович в фильме Семнадцать мгновений весны
10 из 18

Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
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© РИА Новости / Ленфильм (1965) / Перейти в фотобанкВасилий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме Иду на грозу
11 из 18
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
© РИА Новости / Ленфильм (1965)
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© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
Василий Лановой в фильме Полосатый рейс
12 из 18
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"

В. Лановой в фильме Шестое июля
13 из 18

Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"

© РИА Новости / РИА Новости
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© Киностудия им. М. Горького. 1971Василий Лановой в фильме "Офицеры"
Василий Лановой в фильме Офицеры
14 из 18
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
© Киностудия им. М. Горького. 1971
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова

Г. Дунц и В. Лановой в спектакле Принцесса Турандот
15 из 18

Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
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© Мосфильм. 1967Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме Анна Каренина
16 из 18
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
© Мосфильм. 1967
© РИА Новости / Николаев / Перейти в фотобанк

Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"

Василий Лановой, Олег Анофриев и Василий Ливанов в фильме Коллеги
17 из 18

Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"

© РИА Новости / Николаев
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© Фото : Театр им. Евг. ВахтанговаВасилий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в театре им. Вахтангова
Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле Посвящение Еве в театре им. Вахтангова
18 из 18
Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в театре им. Вахтангова
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
1 из 18

Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
2 из 18

Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 18

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко

© РИА Новости / Родькин
4 из 18

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
5 из 18

Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 18

Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи

© РИА Новости / А. Князев
Перейти в фотобанк
7 из 18

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
8 из 18

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 18

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в фотобанк
10 из 18

Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в фотобанк
11 из 18
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
© РИА Новости / Ленфильм (1965)
Перейти в фотобанк
12 из 18
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961
13 из 18

Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
14 из 18
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
© Киностудия им. М. Горького. 1971
15 из 18

Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
16 из 18
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
© Мосфильм. 1967
17 из 18

Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"

© РИА Новости / Николаев
Перейти в фотобанк
18 из 18
Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в театре им. Вахтангова
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
"Это великого хоронят". Прощание с Василием Лановым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
1 из 13

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

Люди во время церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым у театра имени Евгения Вахтангова в Москве
2 из 13

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
3 из 13

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
4 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.

Люди у театра имени Евгения Вахтангова в Москве, где проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
5 из 13

Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
6 из 13

Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.

Помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
7 из 13

Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.

Церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
8 из 13

В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.

Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
9 из 13

Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.

Актер Евгений Князев на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
10 из 13

Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
11 из 13

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

Люди во время церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым у театра имени Евгения Вахтангова в Москве
12 из 13

Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

Вынос гроба с телом народного артиста СССР Василия Ланова из театра имени Евгения Вахтангова в Москве после церемонии прощания
13 из 13

Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 13

Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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КультураУмер Василий ЛановойТеатрКино и сериалыВасилий Лановой
 
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