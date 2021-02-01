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Урегулирование в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, считает Медведев
Урегулирование в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, считает Медведев
Вопрос урегулирования в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, таковы реалии региона, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:11
2021-02-01T12:20
большое интервью дмитрия медведева
россия
дмитрий медведев
москва
армения
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вопрос урегулирования в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, таковы реалии региона, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось прекратить лишь через два месяца после трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении это решение восприняли тяжело. При этом в Ереване до сих пор критикуют поддержку, которую оказала Турция Азербайджану во время обострения конфликта.По его словам, у Москвы и Анкары выстроен продуктивной диалог, президенты двух стран постоянно общаются на эту тему, принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие служащие и российские.Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта был открыт 30 января в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.Вопрос о статусе Карабаха не решен, но сейчас его обсуждать нельзя, лучше отодвинуть это на будущее, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.В 1991 году Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана. Это признали только Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Баку считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью своей территории и готов вести речь только об армянской культурной автономии в составе Азербайджана. Армения, в свою очередь, настаивает на праве региона на самоопределение. Власти самой непризнанной республики заявляют, что для них статус в составе Азербайджана неприемлем.В интервью российским СМИ Медведев отметил, что в свое время потратил большое количество времени на обсуждение этого вопроса с коллегами по диалогу.Новый виток эскалации нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году, случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. За два месяца боевых действий стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы. Сейчас ситуация в регионе относительно стабильная.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/karabakh-1593503131.html
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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, москва, армения, в мире

Урегулирование в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, считает Медведев

11:11 01.02.2021 (обновлено: 12:20 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вопрос урегулирования в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, таковы реалии региона, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось прекратить лишь через два месяца после трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении это решение восприняли тяжело. При этом в Ереване до сих пор критикуют поддержку, которую оказала Турция Азербайджану во время обострения конфликта.
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"Турция – наш сосед и очень важный партнёр. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать", - заявил он в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос о роли Турции в урегулировании в Карабахе.
По его словам, у Москвы и Анкары выстроен продуктивной диалог, президенты двух стран постоянно общаются на эту тему, принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие служащие и российские.
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Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта был открыт 30 января в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.
"И это тоже элемент общей стабилизации. Но я бы не стал это оценивать как элемент какой-то долгосрочной политики или выстраивать здесь одну из конспирологических теорий. Просто мы обязаны принимать во внимание реалии, которые существуют в нашем регионе. А реалии таковы, что сегодня этот вопрос необходимо обсуждать и с партнёрами из Турции", - отметил Медведев.
Вопрос о статусе Карабаха не решен, но сейчас его обсуждать нельзя, лучше отодвинуть это на будущее, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В 1991 году Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана. Это признали только Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Баку считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью своей территории и готов вести речь только об армянской культурной автономии в составе Азербайджана. Армения, в свою очередь, настаивает на праве региона на самоопределение. Власти самой непризнанной республики заявляют, что для них статус в составе Азербайджана неприемлем.
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В интервью российским СМИ Медведев отметил, что в свое время потратил большое количество времени на обсуждение этого вопроса с коллегами по диалогу.
"На мой взгляд, совершенно очевидно сегодня всем, что вопрос о статусе действительно не решен, но его сейчас нельзя обсуждать, потому что любая электризация этого поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд. Сейчас это сделать невозможно. Тем более что позиции сторон здесь очень сильно различаются, даже внутри Армении идут дискуссии", - сказал он.
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"А я напомню, что Армения ведь не признавала независимость Карабаха. Об этом почему-то как-то забывают, но на самом деле это именно так. Поэтому вопрос о статусе лучше отодвинуть на будущий период", - считает зампредседателя Совета Безопасности.
Новый виток эскалации нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году, случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. За два месяца боевых действий стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы. Сейчас ситуация в регионе относительно стабильная.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
 
Большое интервью Дмитрия МедведеваРоссияДмитрий МедведевМоскваАрменияВ мире
 
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