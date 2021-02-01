https://ria.ru/20210201/karabakh-1595459545.html

Урегулирование в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, считает Медведев

Урегулирование в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, считает Медведев

Вопрос урегулирования в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, таковы реалии региона, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:11

2021-02-01T11:11

2021-02-01T12:20

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вопрос урегулирования в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, таковы реалии региона, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось прекратить лишь через два месяца после трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении это решение восприняли тяжело. При этом в Ереване до сих пор критикуют поддержку, которую оказала Турция Азербайджану во время обострения конфликта.По его словам, у Москвы и Анкары выстроен продуктивной диалог, президенты двух стран постоянно общаются на эту тему, принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие служащие и российские.Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта был открыт 30 января в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.Вопрос о статусе Карабаха не решен, но сейчас его обсуждать нельзя, лучше отодвинуть это на будущее, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.В 1991 году Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана. Это признали только Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Баку считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью своей территории и готов вести речь только об армянской культурной автономии в составе Азербайджана. Армения, в свою очередь, настаивает на праве региона на самоопределение. Власти самой непризнанной республики заявляют, что для них статус в составе Азербайджана неприемлем.В интервью российским СМИ Медведев отметил, что в свое время потратил большое количество времени на обсуждение этого вопроса с коллегами по диалогу.Новый виток эскалации нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году, случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. За два месяца боевых действий стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы. Сейчас ситуация в регионе относительно стабильная.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/karabakh-1593503131.html

https://ria.ru/20210119/bezhentsy-1593613107.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/zarif-1594068240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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