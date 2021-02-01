https://ria.ru/20210201/informatika-1595531818.html

Все российские регионы готовы к ЕГЭ по информатике на компьютерах

Все российские регионы готовы к ЕГЭ по информатике на компьютерах

Все регионы РФ готовы к проведению в этом году единого государственного экзамена по информатике на компьютерах, завил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:59

2021-02-01T15:59

2021-02-01T16:13

социальный навигатор

сн_образование

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Все регионы РФ готовы к проведению в этом году единого государственного экзамена по информатике на компьютерах, завил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он напомнил, что в 2021 году ЕГЭ по информатике будет проведен на компьютерах впервые.Он также отметил, что, по мнению 90% директоров российских школ, у учителей есть необходимые компетенции для применения цифровых технологий в обучении. По словам Музаева, состав учительского корпуса достаточно помолодел, а проблемы с использованием цифровых технологий при переходе на дистанционное образование возникали в основном у возрастных учителей. Он добавил, что Минпросвещения и региональные министерства подключили все силы, чтобы быстро и качественно их переобучить.По его словам, 80% школ имеют доступ к эффективным цифровым платформам, каждый третий педагог отмечает положительные аспекты в дистанционном образовании, 25% педагогов считают, что подобная форма обучения – это стимул к большей индивидуализации учебного процесса.Руководитель Рособрнадзора отметил, что средние тестовые баллы по всем предметам на ЕГЭ в 2020 году существенно не изменились по сравнению с прошлыми годами. "Мы увидели, что серьезных провалов в уровне подготовки из-за перехода на дистанционное обучение не произошло", – констатировал он.В то же время, отметил Музаев, дистанционный формат не сможет полностью заменить традиционное очное обучение

https://sn.ria.ru/20210201/ege-1595440082.html

https://sn.ria.ru/20210128/ege-1595009556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество