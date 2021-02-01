https://ria.ru/20210201/informatika-1595531818.html
Все российские регионы готовы к ЕГЭ по информатике на компьютерах
Все российские регионы готовы к ЕГЭ по информатике на компьютерах
Все регионы РФ готовы к проведению в этом году единого государственного экзамена по информатике на компьютерах, завил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:59
2021-02-01T15:59
2021-02-01T16:13
социальный навигатор
сн_образование
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Все регионы РФ готовы к проведению в этом году единого государственного экзамена по информатике на компьютерах, завил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он напомнил, что в 2021 году ЕГЭ по информатике будет проведен на компьютерах впервые.Он также отметил, что, по мнению 90% директоров российских школ, у учителей есть необходимые компетенции для применения цифровых технологий в обучении. По словам Музаева, состав учительского корпуса достаточно помолодел, а проблемы с использованием цифровых технологий при переходе на дистанционное образование возникали в основном у возрастных учителей. Он добавил, что Минпросвещения и региональные министерства подключили все силы, чтобы быстро и качественно их переобучить.По его словам, 80% школ имеют доступ к эффективным цифровым платформам, каждый третий педагог отмечает положительные аспекты в дистанционном образовании, 25% педагогов считают, что подобная форма обучения – это стимул к большей индивидуализации учебного процесса.Руководитель Рособрнадзора отметил, что средние тестовые баллы по всем предметам на ЕГЭ в 2020 году существенно не изменились по сравнению с прошлыми годами. "Мы увидели, что серьезных провалов в уровне подготовки из-за перехода на дистанционное обучение не произошло", – констатировал он.В то же время, отметил Музаев, дистанционный формат не сможет полностью заменить традиционное очное обучение
https://sn.ria.ru/20210201/ege-1595440082.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
Все регионы РФ
готовы к проведению в этом году единого государственного экзамена по информатике на компьютерах, завил глава Рособрнадзора Анзор Музаев
.
Он напомнил, что в 2021 году ЕГЭ по информатике будет проведен на компьютерах впервые.
"К настоящему времени все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено. Весной мы проведем итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим", – сказал Музаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он также отметил, что, по мнению 90% директоров российских школ, у учителей есть необходимые компетенции для применения цифровых технологий в обучении. По словам Музаева, состав учительского корпуса достаточно помолодел, а проблемы с использованием цифровых технологий при переходе на дистанционное образование возникали в основном у возрастных учителей. Он добавил, что Минпросвещения и региональные министерства подключили все силы, чтобы быстро и качественно их переобучить.
По его словам, 80% школ имеют доступ к эффективным цифровым платформам, каждый третий педагог отмечает положительные аспекты в дистанционном образовании, 25% педагогов считают, что подобная форма обучения – это стимул к большей индивидуализации учебного процесса.
Руководитель Рособрнадзора отметил, что средние тестовые баллы по всем предметам на ЕГЭ в 2020 году существенно не изменились по сравнению с прошлыми годами. "Мы увидели, что серьезных провалов в уровне подготовки из-за перехода на дистанционное обучение не произошло", – констатировал он.
В то же время, отметил Музаев, дистанционный формат не сможет полностью заменить традиционное очное обучение