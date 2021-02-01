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В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девушки
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девушки
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли около дома в Мурино Ленинградской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:15
2021-02-01T14:15
россия
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли около дома в Мурино Ленинградской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело об убийстве после гибели девушки в Мурино.Тело девушки 1998 года рождения было найдено с множественными повреждениями около дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всевололжского района Ленинградской области. Был задержан 24-летний знакомый погибшей.По данным местных СМИ, девушка упала из окна, в этот день у нее произошел конфликт с молодым человеком.
https://ria.ru/20210201/sud-1595436655.html
россия
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россия, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девушки

14:15 01.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли около дома в Мурино Ленинградской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело об убийстве после гибели девушки в Мурино.
Тело девушки 1998 года рождения было найдено с множественными повреждениями около дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всевололжского района Ленинградской области. Был задержан 24-летний знакомый погибшей.
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"По ходатайству следователя подозреваемому в гибели девушки, тело которой с множественными телесными повреждениями было обнаружено у дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всевололжского района Ленинградской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, девушка упала из окна, в этот день у нее произошел конфликт с молодым человеком.
 
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