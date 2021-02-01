https://ria.ru/20210201/devushka-1595506703.html

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девушки

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девушки

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли около дома в Мурино Ленинградской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:15

2021-02-01T14:15

2021-02-01T14:15

россия

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли около дома в Мурино Ленинградской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело об убийстве после гибели девушки в Мурино.Тело девушки 1998 года рождения было найдено с множественными повреждениями около дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всевололжского района Ленинградской области. Был задержан 24-летний знакомый погибшей.По данным местных СМИ, девушка упала из окна, в этот день у нее произошел конфликт с молодым человеком.

https://ria.ru/20210201/sud-1595436655.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, происшествия