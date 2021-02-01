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Матери задержанной на незаконной акции в Петербурге девочки грозит суд
Матери задержанной на незаконной акции в Петербурге девочки грозит суд
Жительница Ленинградской области, чья 11-летняя дочь оказалась среди задержанных участников несогласованной акции в Петербурге, может быть привлечена к... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:01
2021-02-01T16:01
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Жительница Ленинградской области, чья 11-летняя дочь оказалась среди задержанных участников несогласованной акции в Петербурге, может быть привлечена к уголовной ответственности, поскольку оставила ребенка в опасности, зная о его намерениях, сообщила детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова.Ранее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что с несогласованной акции в отдел полиции Петроградского района была доставлена 11-летняя девочка. Полицейские установили, что девочка живет в Токсово (Всеволожский район Ленинградской области), связались с ее матерью и вызвали ее, чтобы передать ребенка. Никаких процессуальных действий с подростком в полиции не проводили.Как отметила Литвинова, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале Ленобласти, накануне несогласованной акции представители школы, где учится девочка, беседовали с ее матерью по телефону.Литвинова уточнила, что сейчас связывается с отцом девочки.Ранее в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина также взяла на контроль ситуацию с девочкой, оказавшейся на несогласованной акции. По ее оценке, это тот случай, когда подросток подвергся опасности по недосмотру родителей.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/devochka-1595415300.html
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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Матери задержанной на незаконной акции в Петербурге девочки грозит суд

16:01 01.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Жительница Ленинградской области, чья 11-летняя дочь оказалась среди задержанных участников несогласованной акции в Петербурге, может быть привлечена к уголовной ответственности, поскольку оставила ребенка в опасности, зная о его намерениях, сообщила детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова.
Ранее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что с несогласованной акции в отдел полиции Петроградского района была доставлена 11-летняя девочка. Полицейские установили, что девочка живет в Токсово (Всеволожский район Ленинградской области), связались с ее матерью и вызвали ее, чтобы передать ребенка. Никаких процессуальных действий с подростком в полиции не проводили.
Как отметила Литвинова, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале Ленобласти, накануне несогласованной акции представители школы, где учится девочка, беседовали с ее матерью по телефону.

"Женщину оповестили, что ее ребенок предполагает участвовать в несанкционированном митинге, предупредили об опасности для несовершеннолетней, а также ответственности родителей. Не исключено, что мать может быть привлечена к ответственности по статье 125 УК РФ о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетнего", - сказала областной уполномоченный по правам ребенка.

Литвинова уточнила, что сейчас связывается с отцом девочки.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 22:13
В Петербурге рассказали о задержании девочки на незаконной акции
Ранее в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина также взяла на контроль ситуацию с девочкой, оказавшейся на несогласованной акции. По ее оценке, это тот случай, когда подросток подвергся опасности по недосмотру родителей.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
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