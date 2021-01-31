Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595359338.html
В "Единой России" прокомментировали призыв ФБК* к США ввести санкции
В "Единой России" прокомментировали призыв ФБК* к США ввести санкции
Соединенные Штаты после истории со штурмом Капитолия хорошо подумают, прежде чем по просьбе Фонда борьбы с коррупцией* вводить санкции против ряда... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:18
2021-01-31T14:38
госпитализация алексея навального
фбк
адальби шхагошев
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
втб
фонд борьбы с коррупцией
единая россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_0:34:1706:994_1920x0_80_0_0_5b16da6b6530ecfc54b87f8c5409523f.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты после истории со штурмом Капитолия хорошо подумают, прежде чем по просьбе Фонда борьбы с коррупцией* вводить санкции против ряда высокопоставленных российских лиц, считает первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Он также добавил, что к разочарованию ФБК* США вводят санкции против России тогда, когда посчитают нужным, вне зависимости от чьих-либо просьб и обращений.Фонд борьбы с коррупцией*, который просит США ввести санкции против России, четко выполняет функции иностранного агента, считает Адальби Шхагошев."Во-первых, это было абсолютно предсказуемо. Во-вторых, они четко выполняют функции иностранного агента сейчас, потому что это уже такая система, начиная от финансирования и заканчивая докладами, а вот это обращение - это не больше, чем доклад, каким образом они сейчас действуют и что им сейчас обязательно нужна помощь. Потому что то, на что они рассчитывали по поддержке этих несанкционированных митингов, они не получают", - сказал Шхагошев РИА Новости.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК*, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595345588.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/sanktsii-1595340517.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595367797.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_169:0:1538:1027_1920x0_80_0_0_38ce38386730e2776cf0fa91dec391e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, фбк, адальби шхагошев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), втб, фонд борьбы с коррупцией, единая россия, сша, политика

В "Единой России" прокомментировали призыв ФБК* к США ввести санкции

13:18 31.01.2021 (обновлено: 14:38 31.01.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы от фракции Единая Россия Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты после истории со штурмом Капитолия хорошо подумают, прежде чем по просьбе Фонда борьбы с коррупцией* вводить санкции против ряда высокопоставленных российских лиц, считает первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
"Мне сейчас не кажется, что Соединенные Штаты будут реагировать по-старому. На мой взгляд, они сейчас долго будут думать (о том, чтобы ввести санкции). После всех митингов, взятия конгресса, если США немного умнее хотят подойти к санкционной истории в целом, они должны сто раз подумать", - сказал Шхагошев РИА Новости.
Он также добавил, что к разочарованию ФБК* США вводят санкции против России тогда, когда посчитают нужным, вне зависимости от чьих-либо просьб и обращений.
Фонд борьбы с коррупцией*, который просит США ввести санкции против России, четко выполняет функции иностранного агента, считает Адальби Шхагошев.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
11:16
Джабаров назвал призыв ФБК* к США ввести санкции изменой Родине
"Во-первых, это было абсолютно предсказуемо. Во-вторых, они четко выполняют функции иностранного агента сейчас, потому что это уже такая система, начиная от финансирования и заканчивая докладами, а вот это обращение - это не больше, чем доклад, каким образом они сейчас действуют и что им сейчас обязательно нужна помощь. Потому что то, на что они рассчитывали по поддержке этих несанкционированных митингов, они не получают", - сказал Шхагошев РИА Новости.
Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК*, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
10:27
"Америка уже не та". В Госдуме назвали цели санкций США
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
14:32
Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Госпитализация Алексея НавальногоФБКАдальби ШхагошевАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ВТБФонд борьбы с коррупциейЕдиная РоссияСШАПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
14:55В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
Лента новостейМолния