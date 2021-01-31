https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595359338.html

В "Единой России" прокомментировали призыв ФБК* к США ввести санкции

В "Единой России" прокомментировали призыв ФБК* к США ввести санкции

Соединенные Штаты после истории со штурмом Капитолия хорошо подумают, прежде чем по просьбе Фонда борьбы с коррупцией* вводить санкции против ряда... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:18

2021-01-31T13:18

2021-01-31T14:38

госпитализация алексея навального

фбк

адальби шхагошев

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

втб

фонд борьбы с коррупцией

единая россия

сша

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты после истории со штурмом Капитолия хорошо подумают, прежде чем по просьбе Фонда борьбы с коррупцией* вводить санкции против ряда высокопоставленных российских лиц, считает первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Он также добавил, что к разочарованию ФБК* США вводят санкции против России тогда, когда посчитают нужным, вне зависимости от чьих-либо просьб и обращений.Фонд борьбы с коррупцией*, который просит США ввести санкции против России, четко выполняет функции иностранного агента, считает Адальби Шхагошев."Во-первых, это было абсолютно предсказуемо. Во-вторых, они четко выполняют функции иностранного агента сейчас, потому что это уже такая система, начиная от финансирования и заканчивая докладами, а вот это обращение - это не больше, чем доклад, каким образом они сейчас действуют и что им сейчас обязательно нужна помощь. Потому что то, на что они рассчитывали по поддержке этих несанкционированных митингов, они не получают", - сказал Шхагошев РИА Новости.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК*, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595345588.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/sanktsii-1595340517.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595367797.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, фбк, адальби шхагошев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), втб, фонд борьбы с коррупцией, единая россия, сша, политика