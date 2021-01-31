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В Петербурге назвали действия силовика с табельным оружием законными
В Петербурге назвали действия силовика с табельным оружием законными
Действия полицейского с табельным оружием на несогласованной акции в Санкт-Петербурге были законны и обоснованы, заявил РИА Новости представитель ГУМВД по... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:52
2021-01-31T20:52
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Действия полицейского с табельным оружием на несогласованной акции в Санкт-Петербурге были законны и обоснованы, заявил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в интернете появилось видео, где в ходе несогласованной акции на Сенной площади полицейский достает табельный пистолет.Он добавил, что по факту насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/politsiya-1595399284.html
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ленинградская область
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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге назвали действия силовика с табельным оружием законными

20:52 31.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Действия полицейского с табельным оружием на несогласованной акции в Санкт-Петербурге были законны и обоснованы, заявил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в интернете появилось видео, где в ходе несогласованной акции на Сенной площади полицейский достает табельный пистолет.

"Действия сотрудника полиции с табельным оружием на Сенной площади были обоснованы и законны. Как установлено, этому предшествовали агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции, которые создали очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции. В целях пресечения указанных действий сотрудник полиции в соответствии с законом "О полиции" обнажил табельное оружие. Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что по факту насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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