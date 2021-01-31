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В Петербурге на незаконной акции задержали несколько журналистов
В Петербурге на незаконной акции задержали несколько журналистов
Несколько журналистов задержаны на несогласованной акции в воскресенье, сообщает Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:20
2021-01-31T15:40
россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Несколько журналистов задержаны на несогласованной акции в воскресенье, сообщает Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области.Как информирует Союз журналистов, Марков снимал акцию для изданий MR7, Baza и Znak. По информации его коллег, при задержании к фотокорреспонденту была применена сила.Союз журналистов со ссылкой на позицию начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко отмечает также, что в ряде случаев после проверки документов работающих на акции журналистов их отпускают без доставления в отделы полиции.Как уточнил РИА Новости председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих, журналистам было роздано около 350 желтых опознавательных жилетов с надписями "пресса".В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31-го января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595370876.html
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге на незаконной акции задержали несколько журналистов

15:20 31.01.2021 (обновлено: 15:40 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Несколько журналистов задержаны на несогласованной акции в воскресенье, сообщает Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области.
"Одним из первых, как и 23 января, задержали корреспондента петербургской редакции "Ъ" (газеты "Коммерсант" - ред.) Олега Дилимбетова… Задержанию подверглись также журналист "Новой газеты" в Петербурге Серафим Романов, работавшая… в жилете и с пресс-картой журналистка "Московского комсомольца" Анастасия Семенович, сотрудник "Новой газеты" Денис Коротков, журналист Георгий Марков", - говорится в сообщении.
Как информирует Союз журналистов, Марков снимал акцию для изданий MR7, Baza и Znak. По информации его коллег, при задержании к фотокорреспонденту была применена сила.
Союз журналистов со ссылкой на позицию начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко отмечает также, что в ряде случаев после проверки документов работающих на акции журналистов их отпускают без доставления в отделы полиции.
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Как уточнил РИА Новости председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих, журналистам было роздано около 350 желтых опознавательных жилетов с надписями "пресса".
"Подавляющее большинство коллег работает сегодня без каких-либо проблем. Но, к сожалению, случаются и инциденты, задержания журналистов, даже отдельные случаи применения силы по отношению к нашим коллегам. Мы будем обращаться к руководству правоохранительных органов, чтобы те провели тщательную проверку каждого случая задержания журналиста на предмет обоснованности и законности",- сказал он.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31-го января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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