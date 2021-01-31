https://ria.ru/20210131/aktsii-1595374154.html

В Петербурге на незаконной акции задержали несколько журналистов

В Петербурге на незаконной акции задержали несколько журналистов

Несколько журналистов задержаны на несогласованной акции в воскресенье, сообщает Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:20

2021-01-31T15:20

2021-01-31T15:40

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

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новосибирск

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Несколько журналистов задержаны на несогласованной акции в воскресенье, сообщает Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области.Как информирует Союз журналистов, Марков снимал акцию для изданий MR7, Baza и Znak. По информации его коллег, при задержании к фотокорреспонденту была применена сила.Союз журналистов со ссылкой на позицию начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко отмечает также, что в ряде случаев после проверки документов работающих на акции журналистов их отпускают без доставления в отделы полиции.Как уточнил РИА Новости председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих, журналистам было роздано около 350 желтых опознавательных жилетов с надписями "пресса".В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31-го января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595370876.html

https://ria.ru/20210131/napadenie-1595372975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия