https://ria.ru/20210130/udar-1595276379.html

Назван сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

Назван сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

Сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение четырех объектов российской армии. Об этом пишет... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T16:06

2021-01-30T16:06

2021-01-30T18:49

россия

с-400 «триумф»

нато

калининград

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В США озвучили сценарий удара НАТО по Калининграду

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение четырех объектов российской армии. Об этом пишет Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра.В этом сценарии польская армия, входящая в состав НАТО, должна нейтрализовать российские баллистические ракеты "Искандер", чтобы не дать Москве возможность вести "ограниченную ядерную войну". Для этого предлагается использовать опыт уничтожения иракских "Скадов" Р-17 во время войны в Персидском заливе.Согласно материалам, силы альянса также способны нанести ущерб инфраструктуре порта Балтийск и присутствующим там кораблям Балтийского флота.Ключевым препятствием для захвата Калининградской области авторы сценариев называют российские системы ПВО С-400. Они покрывают большую часть воздушного пространства Польши и угрожают любой поддержке с воздуха со стороны НАТО, поэтому системы также нужно уничтожить. По словам эксперта, польские ВВС работают над этой проблемой, но ее решение "может занять какое-то время".После устранения всех препятствий альянсу необходимо "ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии".По словам автора статьи, скорость и внезапность играют в этой операции существенную роль. Начальные позиции польской армии для наступления на Калининградскую область непростые. Силам, сосредоточенным на границе с Россией, предстоит пересечь местность, полную густых лесов и озер. В стремительном наступлении должны участвовать лучшие польские военные части численностью 30 тысяч солдат. Тем не менее передислокация российской артиллерии из города Гусев и концентрированные артиллерийские удары могли бы эффективно затормозить продвижение частей польской армии еще до пересечения границы.Последним шагом к "решительной победе" и "достижению стратегических целей" станет уничтожение оставшихся российских силовых элементов в регионе. Несмотря на описанный сценарий, автор статьи приходит к выводу, что на данный момент полномасштабная война в Калининградской области маловероятна.Американские СМИ называют Калининград "кошмаром НАТО", а представители США и альянса неоднократно заявляли о планах "захватить" область в случае конфликта с Россией. Военнослужащие НАТО на учениях отрабатывают штурм Калининграда.Российские военные эксперты назвали фантазиями любые высказывания о возможности захватить этот регион страны без последствий для НАТО. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил в регионе не имеют особого значения. По словам министра обороны Сергея Шойгу, страна находится под надежной защитой.

https://ria.ru/20210129/pantsir-1595197104.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200203/1564195263.html

россия

калининград

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россия, с-400 «триумф», нато, калининград