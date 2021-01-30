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Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда
Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв блокады Ленинграда в годы Великой... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:37
2021-01-30T11:37
россия
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
николай патрушев
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.Сначала Патрушев возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Затем он принял участие в презентации документального издания "Ленинград и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны".Ленинград вошел в историю одним из символов свободы и независимости Родины, примером отваги, мужества и несгибаемой воли, отметил Патрушев в своем вступительном слове к изданию. По словам Патрушева, на предприятиях и в организациях, учебных и научных заведениях современного Санкт-Петербурга действуют музейные экспозиции, постоянно пополняющиеся атрибутами военного времени и документами того периода, продолжается издание художественных и научно-исследовательских исторических произведений."Правда о бесстрашии и решительности жителей блокадного Ленинграда с глубоким уважением передается от поколения к поколению с гордостью за историческое прошлое Отечества", - подчеркнул секретарь СБ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/putin-1594859808.html
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россия, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, великая отечественная война (1941-1945), николай патрушев, санкт-петербург, общество

Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда

11:37 30.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий ЧертовРазрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
Разрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Григорий Чертов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
Сначала Патрушев возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Затем он принял участие в презентации документального издания "Ленинград и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны".
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к памятному знаку Город-герой Ленинград на аллее городов воинской славы в Александровском саду по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 19:40
Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Москве
Ленинград вошел в историю одним из символов свободы и независимости Родины, примером отваги, мужества и несгибаемой воли, отметил Патрушев в своем вступительном слове к изданию. По словам Патрушева, на предприятиях и в организациях, учебных и научных заведениях современного Санкт-Петербурга действуют музейные экспозиции, постоянно пополняющиеся атрибутами военного времени и документами того периода, продолжается издание художественных и научно-исследовательских исторических произведений.
"Правда о бесстрашии и решительности жителей блокадного Ленинграда с глубоким уважением передается от поколения к поколению с гордостью за историческое прошлое Отечества", - подчеркнул секретарь СБ.
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:2775 лет Великой Победы
872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного ЛенинградаНаступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
 
РоссияБлокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Николай ПатрушевСанкт-ПетербургОбщество
 
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