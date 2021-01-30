https://ria.ru/20210130/patrushev-1595250352.html

Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда

Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв блокады Ленинграда в годы Великой... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:37

2021-01-30T11:37

2021-01-30T11:37

россия

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

николай патрушев

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.Сначала Патрушев возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Затем он принял участие в презентации документального издания "Ленинград и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны".Ленинград вошел в историю одним из символов свободы и независимости Родины, примером отваги, мужества и несгибаемой воли, отметил Патрушев в своем вступительном слове к изданию. По словам Патрушева, на предприятиях и в организациях, учебных и научных заведениях современного Санкт-Петербурга действуют музейные экспозиции, постоянно пополняющиеся атрибутами военного времени и документами того периода, продолжается издание художественных и научно-исследовательских исторических произведений."Правда о бесстрашии и решительности жителей блокадного Ленинграда с глубоким уважением передается от поколения к поколению с гордостью за историческое прошлое Отечества", - подчеркнул секретарь СБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/putin-1594859808.html

https://ria.ru/20210127/872-dnya-uzhasa-i-nadezhdy-arkhivnye-kadry-blokadnogo-leningrada-1594834396.html

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россия, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, великая отечественная война (1941-1945), николай патрушев, санкт-петербург, общество