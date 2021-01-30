Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда
© РИА Новости / Григорий ЧертовРазрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
Сначала Патрушев возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Затем он принял участие в презентации документального издания "Ленинград и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны".
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Ленинград вошел в историю одним из символов свободы и независимости Родины, примером отваги, мужества и несгибаемой воли, отметил Патрушев в своем вступительном слове к изданию. По словам Патрушева, на предприятиях и в организациях, учебных и научных заведениях современного Санкт-Петербурга действуют музейные экспозиции, постоянно пополняющиеся атрибутами военного времени и документами того периода, продолжается издание художественных и научно-исследовательских исторических произведений.
"Правда о бесстрашии и решительности жителей блокадного Ленинграда с глубоким уважением передается от поколения к поколению с гордостью за историческое прошлое Отечества", - подчеркнул секретарь СБ.
27 января, 17:2775 лет Великой Победы872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного ЛенинградаНаступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.