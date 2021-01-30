https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595271899.html

Координатор нижегородского штаба Навального призвал не ходить на акции

Координатор нижегородского штаба Навального призвал не ходить на акции

Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов отказался от своих полномочий и призвал людей не ходить на несогласованные акции. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:30

2021-01-30T15:30

2021-01-30T16:45

алексей навальный

нижний новгород

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов отказался от своих полномочий и призвал людей не ходить на несогласованные акции."Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованными с исполнительной властью. А кто будет отвечать за задержанных и пострадавших? Я против столкновений и призываю вас соблюдать закон и порядок. Не выходите на несогласованные акции. Берегите себя. Соблюдайте закон", — говорит Трегубов на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале "Соловьев".Ранее штаб Навального в Нижнем Новгороде заявил о планах провести шествие в его поддержку 31 января. Неделю назад в центре города состоялась несогласованная акция, в которой, по данным городской администрации, участвовали 1,5 тысячи человек. Трегубова арестовали на пять суток за ее организацию.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями участников и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Перед запланированными на 31 января акциями Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210130/nepovinovenie-1595224504.html

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алексей навальный, нижний новгород, общество