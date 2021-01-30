Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595271899.html
Координатор нижегородского штаба Навального призвал не ходить на акции
Координатор нижегородского штаба Навального призвал не ходить на акции
Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов отказался от своих полномочий и призвал людей не ходить на несогласованные акции. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:30
2021-01-30T16:45
алексей навальный
нижний новгород
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150603/07/1506030742_47:0:2669:1475_1920x0_80_0_0_7fab02b484b58e034088f8459340b029.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов отказался от своих полномочий и призвал людей не ходить на несогласованные акции."Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованными с исполнительной властью. А кто будет отвечать за задержанных и пострадавших? Я против столкновений и призываю вас соблюдать закон и порядок. Не выходите на несогласованные акции. Берегите себя. Соблюдайте закон", — говорит Трегубов на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале "Соловьев".Ранее штаб Навального в Нижнем Новгороде заявил о планах провести шествие в его поддержку 31 января. Неделю назад в центре города состоялась несогласованная акция, в которой, по данным городской администрации, участвовали 1,5 тысячи человек. Трегубова арестовали на пять суток за ее организацию.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями участников и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Перед запланированными на 31 января акциями Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210130/nepovinovenie-1595224504.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150603/07/1506030742_64:0:2601:1903_1920x0_80_0_0_ee14cfd7cad9e2096d55da93ade701b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, нижний новгород, общество

Координатор нижегородского штаба Навального призвал не ходить на акции

15:30 30.01.2021 (обновлено: 16:45 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов отказался от своих полномочий и призвал людей не ходить на несогласованные акции.
"Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованными с исполнительной властью. А кто будет отвечать за задержанных и пострадавших? Я против столкновений и призываю вас соблюдать закон и порядок. Не выходите на несогласованные акции. Берегите себя. Соблюдайте закон", — говорит Трегубов на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале "Соловьев".
Ранее штаб Навального в Нижнем Новгороде заявил о планах провести шествие в его поддержку 31 января. Неделю назад в центре города состоялась несогласованная акция, в которой, по данным городской администрации, участвовали 1,5 тысячи человек. Трегубова арестовали на пять суток за ее организацию.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями участников и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Перед запланированными на 31 января акциями Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 00:23
Сотруднице штаба Навального в Екатеринбурге вменили неповиновение полиции
 
Алексей НавальныйНижний НовгородОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния