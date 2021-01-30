Координатор нижегородского штаба Навального призвал не ходить на акции
15:30 30.01.2021 (обновлено: 16:45 30.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов отказался от своих полномочий и призвал людей не ходить на несогласованные акции.
"Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованными с исполнительной властью. А кто будет отвечать за задержанных и пострадавших? Я против столкновений и призываю вас соблюдать закон и порядок. Не выходите на несогласованные акции. Берегите себя. Соблюдайте закон", — говорит Трегубов на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале "Соловьев".
Ранее штаб Навального в Нижнем Новгороде заявил о планах провести шествие в его поддержку 31 января. Неделю назад в центре города состоялась несогласованная акция, в которой, по данным городской администрации, участвовали 1,5 тысячи человек. Трегубова арестовали на пять суток за ее организацию.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями участников и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Перед запланированными на 31 января акциями Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".