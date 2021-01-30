https://ria.ru/20210130/karabakh-1595321571.html

В Москве прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху

В Москве прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху

Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели в субботу в Москве первое заседание трехсторонней рабочей... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T23:39

2021-01-30T23:39

2021-01-30T23:39

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели в субботу в Москве первое заседание трехсторонней рабочей группы, сообщается на сайте российского кабмина."Во исполнение заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента РФ от 11 января 2021 года заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук провели 30 января 2021 года в Москве первое заседание трёхсторонней рабочей группы", - говорится в сообщении.Они рассмотрели основные направления совместной работы, связанные с реализацией пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента РФ от 9 ноября 2020 года, в котором идет речь о разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Также на заседании обсуждалась реализация пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года.Отмечается, что стороны договорились создать экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, по вопросам обеспечения перевозок, включая их безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля."Стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания", - говорится в сообщении.Добавляется, что следующее заседание трехсторонней рабочей группы пройдет в Москве, дату сопредседатели согласуют в рабочем порядке.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

https://ria.ru/20210130/karabakh-1595280358.html

https://ria.ru/20210130/karabakh-1595257505.html

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россия, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире