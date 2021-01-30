Путин обсудил с Алиевым работу мониторингового центра в Карабахе
16:43 30.01.2021 (обновлено: 17:15 30.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА/БАКУ, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.
Президенты выразили надежду что работа центра поспособствует дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.
Кроме того, обсуждались вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества.
Пресс-служба азербайджанского лидера, в свою очередь, сообщила, что Путин и Алиев подчеркнули важность состоявшейся в Москве встречи на уровне заместителей премьеров России, Азербайджана и Армении по реализации пункта о транспорте и связи подписанного 10 ноября трехстороннего заявления.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.