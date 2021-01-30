https://ria.ru/20210130/karabakh-1595280358.html

Путин обсудил с Алиевым работу мониторингового центра в Карабахе

Путин обсудил с Алиевым работу мониторингового центра в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T16:43

2021-01-30T16:43

2021-01-30T17:15

москва

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА/БАКУ, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.Президенты выразили надежду что работа центра поспособствует дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.Кроме того, обсуждались вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества.Пресс-служба азербайджанского лидера, в свою очередь, сообщила, что Путин и Алиев подчеркнули важность состоявшейся в Москве встречи на уровне заместителей премьеров России, Азербайджана и Армении по реализации пункта о транспорте и связи подписанного 10 ноября трехстороннего заявления.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210130/karabakh-1595261928.html

https://ria.ru/20210130/baku-1595251418.html

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москва, россия, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире