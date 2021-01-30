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Вирусологи рассказали, нужен ли тест на антитела после вакцинации
Вирусологи рассказали, нужен ли тест на антитела после вакцинации
Вирусологи объяснили, нужно ли после вакцинации от COVID-19 делать тест на антитела, пишет Ura.ru. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:45
2021-01-30T14:59
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вирусологи объяснили, нужно ли после вакцинации от COVID-19 делать тест на антитела, пишет Ura.ru.Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов отметил, что у каждого человека индивидуальный период сохранения антител."Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца. Разброс большой", — сказал он.Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, допустил, что бывают редкие случаи, когда вакцина не срабатывает."Можно сдать тест на антитела недели через три после вакцинации. Если вы переболели COVID бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного. Одно другому не мешает", — сказал специалист.Вирусологи также подчеркнули, что иммунитет может сформироваться на клеточном уровне, однако в этом случае его можно выявить только с помощью сложных лабораторных исследований.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей аграновский , александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Вирусологи рассказали, нужен ли тест на антитела после вакцинации

11:45 30.01.2021 (обновлено: 14:59 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащему делают прививку от коронавируса на территории 419 военного госпиталя Минобороны России в Краснодаре
Военнослужащему делают прививку от коронавируса на территории 419 военного госпиталя Минобороны России в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вирусологи объяснили, нужно ли после вакцинации от COVID-19 делать тест на антитела, пишет Ura.ru.
Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов отметил, что у каждого человека индивидуальный период сохранения антител.
"Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца. Разброс большой", — сказал он.
Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, допустил, что бывают редкие случаи, когда вакцина не срабатывает.
"Можно сдать тест на антитела недели через три после вакцинации. Если вы переболели COVID бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного. Одно другому не мешает", — сказал специалист.
Вирусологи также подчеркнули, что иммунитет может сформироваться на клеточном уровне, однако в этом случае его можно выявить только с помощью сложных лабораторных исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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