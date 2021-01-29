https://ria.ru/20210129/vitamin-1595076616.html

Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19

Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19

Дефицит витамина К вызывает осложнения и может привести к внезапному летальному исходу при COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на исследование. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:49

2021-01-29T09:49

2021-01-29T11:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

бельгия

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5a76815208043c05724d7a403d676c8.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Дефицит витамина К вызывает осложнения и может привести к внезапному летальному исходу при COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на исследование.Коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии указало на двойное значение этого вещества при коронавирусе. Во-первых, оно отвечает за деятельность белка MGP, обеспечивающего защиту эластичных волокон от разрушения. Специалисты считают, что нехватка витамина К — один из важных факторов, приводящих к более сильным повреждениям легких при COVID-19.Кроме того, нутриент активирует белок S, который синтезируется в клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, и угнетает систему свертываемости крови. При этом дефицит витамина К ведет к повреждению сосудов и образованию тромбозов, которые становятся причиной тяжелых осложнений и внезапной смерти при коронавирусе.Опрошенные изданием специалисты оценили выводы ученых и допустили, что витамин К может играть важную роль при COVID-19. Для поддержания необходимой организму нормы этого вещества они посоветовали есть больше зеленых овощей, а также жирные сыры, молоко и сливочное масло.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595067685.html

бельгия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, бельгия, нидерланды