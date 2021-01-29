https://ria.ru/20210129/vitamin-1595076616.html
Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19
Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19
Дефицит витамина К вызывает осложнения и может привести к внезапному летальному исходу при COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на исследование. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:49
2021-01-29T09:49
2021-01-29T11:23
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Дефицит витамина К вызывает осложнения и может привести к внезапному летальному исходу при COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на исследование.Коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии указало на двойное значение этого вещества при коронавирусе. Во-первых, оно отвечает за деятельность белка MGP, обеспечивающего защиту эластичных волокон от разрушения. Специалисты считают, что нехватка витамина К — один из важных факторов, приводящих к более сильным повреждениям легких при COVID-19.Кроме того, нутриент активирует белок S, который синтезируется в клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, и угнетает систему свертываемости крови. При этом дефицит витамина К ведет к повреждению сосудов и образованию тромбозов, которые становятся причиной тяжелых осложнений и внезапной смерти при коронавирусе.Опрошенные изданием специалисты оценили выводы ученых и допустили, что витамин К может играть важную роль при COVID-19. Для поддержания необходимой организму нормы этого вещества они посоветовали есть больше зеленых овощей, а также жирные сыры, молоко и сливочное масло.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, бельгия, нидерланды
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости
. Дефицит витамина К вызывает осложнения и может привести к внезапному летальному исходу при COVID-19, пишут "Известия
" со ссылкой на исследование.
Коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии указало на двойное значение этого вещества при коронавирусе. Во-первых, оно отвечает за деятельность белка MGP, обеспечивающего защиту эластичных волокон от разрушения. Специалисты считают, что нехватка витамина К — один из важных факторов, приводящих к более сильным повреждениям легких при COVID-19.
Кроме того, нутриент активирует белок S, который синтезируется в клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, и угнетает систему свертываемости крови. При этом дефицит витамина К ведет к повреждению сосудов и образованию тромбозов, которые становятся причиной тяжелых осложнений и внезапной смерти при коронавирусе.
Опрошенные изданием специалисты оценили выводы ученых и допустили, что витамин К может играть важную роль при COVID-19. Для поддержания необходимой организму нормы этого вещества они посоветовали есть больше зеленых овощей, а также жирные сыры, молоко и сливочное масло.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.