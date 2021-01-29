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https://ria.ru/20210129/timati-1595082107.html
Мать Тимати вступилась за бывшую невестку Анастасию Решетову
Мать Тимати вступилась за бывшую невестку Анастасию Решетову
Мать хип-хоп исполнителя и бизнесмена Тимати Симона Юнусова вступилась за бывшую невестку, модель Анастасию Решетову в споре о том, на кого больше похож ее внук РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:04
2021-01-29T12:04
знаменитости
звезды
ребенок
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шоубиз
анастасия решетова
тимати (тимур юнусов)
дети
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мать хип-хоп исполнителя и бизнесмена Тимати Симона Юнусова вступилась за бывшую невестку, модель Анастасию Решетову в споре о том, на кого больше похож ее внук Ратмир.Рэпер опубликовал в Instagram видео, на котором демонстрирует, как играет с годовалым мальчиком. "Попался клоп. На кого больше похож?" — спросил у подписчиков Тимати.В комментариях мнения разошлись, но большинство пользователей все-таки согласились, что Ратмир больше похож на маму. Такого же мнения и Симона Юнусова. "Не обольщайся, твой только нос, а вся остальная милость от мамы!" — заявила она. "Сейчас обеих в блок", — в шуточной форме обратился Тимати к матери и бывшей подруге. Тимати и Анастасия расстались в сентябре прошлого года после шести лет отношений. Об этом модель сообщила в Instagram. Разрыв произошел почти сразу после рождения Ратмира (ему было меньше года). Тогда же модель выразила надежду, что их отношения превратятся в идеальный родительских тандем ради их сына. Также Решетова поблагодарила Тимати за любовь, поддержку и за все то, что он сделал для нее.В январе этого года поклонники и ряд СМИ предположили, что рэпер и модель воссоединились, поскольку вместе отдыхали в ОАЭ. Однако Решетова опровергла эти слухи. "Нет, мы не вместе. Но, тем не менее, поддерживаем очень близкие, теплые отношения в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем", — написала Анастасия.
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знаменитости, звезды, ребенок, оаэ, анастасия решетова, тимати (тимур юнусов), дети

Мать Тимати вступилась за бывшую невестку Анастасию Решетову

12:04 29.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мать хип-хоп исполнителя и бизнесмена Тимати Симона Юнусова вступилась за бывшую невестку, модель Анастасию Решетову в споре о том, на кого больше похож ее внук Ратмир.
Рэпер опубликовал в Instagram видео, на котором демонстрирует, как играет с годовалым мальчиком. "Попался клоп. На кого больше похож?" — спросил у подписчиков Тимати.
"На меня 100 процентов", — первой ответила Анастасия Решетова.
В комментариях мнения разошлись, но большинство пользователей все-таки согласились, что Ратмир больше похож на маму. Такого же мнения и Симона Юнусова.
"Не обольщайся, твой только нос, а вся остальная милость от мамы!" — заявила она.
"Сейчас обеих в блок", — в шуточной форме обратился Тимати к матери и бывшей подруге.
Тимати и Анастасия расстались в сентябре прошлого года после шести лет отношений. Об этом модель сообщила в Instagram. Разрыв произошел почти сразу после рождения Ратмира (ему было меньше года).
Тогда же модель выразила надежду, что их отношения превратятся в идеальный родительских тандем ради их сына. Также Решетова поблагодарила Тимати за любовь, поддержку и за все то, что он сделал для нее.
"Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже", — рассказала она осенью.
В январе этого года поклонники и ряд СМИ предположили, что рэпер и модель воссоединились, поскольку вместе отдыхали в ОАЭ. Однако Решетова опровергла эти слухи.
"Нет, мы не вместе. Но, тем не менее, поддерживаем очень близкие, теплые отношения в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем", — написала Анастасия.
Анастасия Решетова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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ШоубизЗнаменитостизвездыребенокОАЭАнастасия РешетоваТимати (Тимур Юнусов)Дети
 
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