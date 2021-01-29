https://ria.ru/20210129/timati-1595082107.html

Мать Тимати вступилась за бывшую невестку Анастасию Решетову

Мать Тимати вступилась за бывшую невестку Анастасию Решетову

Мать хип-хоп исполнителя и бизнесмена Тимати Симона Юнусова вступилась за бывшую невестку, модель Анастасию Решетову в споре о том, на кого больше похож ее внук РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:04

2021-01-29T12:04

2021-01-29T12:04

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оаэ

шоубиз

анастасия решетова

тимати (тимур юнусов)

дети

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мать хип-хоп исполнителя и бизнесмена Тимати Симона Юнусова вступилась за бывшую невестку, модель Анастасию Решетову в споре о том, на кого больше похож ее внук Ратмир.Рэпер опубликовал в Instagram видео, на котором демонстрирует, как играет с годовалым мальчиком. "Попался клоп. На кого больше похож?" — спросил у подписчиков Тимати.В комментариях мнения разошлись, но большинство пользователей все-таки согласились, что Ратмир больше похож на маму. Такого же мнения и Симона Юнусова. "Не обольщайся, твой только нос, а вся остальная милость от мамы!" — заявила она. "Сейчас обеих в блок", — в шуточной форме обратился Тимати к матери и бывшей подруге. Тимати и Анастасия расстались в сентябре прошлого года после шести лет отношений. Об этом модель сообщила в Instagram. Разрыв произошел почти сразу после рождения Ратмира (ему было меньше года). Тогда же модель выразила надежду, что их отношения превратятся в идеальный родительских тандем ради их сына. Также Решетова поблагодарила Тимати за любовь, поддержку и за все то, что он сделал для нее.В январе этого года поклонники и ряд СМИ предположили, что рэпер и модель воссоединились, поскольку вместе отдыхали в ОАЭ. Однако Решетова опровергла эти слухи. "Нет, мы не вместе. Но, тем не менее, поддерживаем очень близкие, теплые отношения в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем", — написала Анастасия.

https://ria.ru/20210128/reshetova-1594767482.html

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, ребенок, оаэ, анастасия решетова, тимати (тимур юнусов), дети