https://ria.ru/20210111/reshetova-1592574226.html

Решетова ответила на слухи о воссоединении с Тимати

Решетова ответила на слухи о воссоединении с Тимати

Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram пост, в котором ответила на предположение поклонников об их возможном... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T20:02

2021-01-11T20:02

2021-01-11T20:02

шоубиз

анастасия решетова

знаменитости

звезды

тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram пост, в котором ответила на предположение поклонников об их возможном воссоединении. Оно появилось после того, как и Тимати, и Решетова улетели отдыхать в ОАЭ. Многие привыкли к тому, что после расставания бывшие партнеры и супруги лишь ругаются и ссорятся. Они же с Тимати, наоборот, стремятся оставаться в хороших отношениях ради их общего сына Ратмира, добавила модель."Наверное, поэтому наше совместное времяпрепровождение вызывает массу вопросов и недоверие. Главное, что Ратик видит улыбающуюся маму и заботливого папу", — подчеркнула она. Тимати и Анастасия расстались в сентябре прошлого года после шести лет отношений, о чем модель сообщила в Instagram.Вскоре рэпер стал участником шоу "Холостяк", однако поклонники в соцсетях предположили, что расставание с Решетовой было лишь пиар-ходом, чтобы привлечь внимание к этому сезону телепрограммы.

https://ria.ru/20201217/reshetova-1589646274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия решетова, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)