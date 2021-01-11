Решетова ответила на слухи о воссоединении с Тимати
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram пост, в котором ответила на предположение поклонников об их возможном воссоединении. Оно появилось после того, как и Тимати, и Решетова улетели отдыхать в ОАЭ.
"Нет, мы не вместе. Но, тем не менее, поддерживаем очень близкие, теплые отношения в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем", — написала Анастасия.
Многие привыкли к тому, что после расставания бывшие партнеры и супруги лишь ругаются и ссорятся. Они же с Тимати, наоборот, стремятся оставаться в хороших отношениях ради их общего сына Ратмира, добавила модель.
"Наверное, поэтому наше совместное времяпрепровождение вызывает массу вопросов и недоверие. Главное, что Ратик видит улыбающуюся маму и заботливого папу", — подчеркнула она.
Тимати и Анастасия расстались в сентябре прошлого года после шести лет отношений, о чем модель сообщила в Instagram.
Вскоре рэпер стал участником шоу "Холостяк", однако поклонники в соцсетях предположили, что расставание с Решетовой было лишь пиар-ходом, чтобы привлечь внимание к этому сезону телепрограммы.
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