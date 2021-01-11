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https://ria.ru/20210111/reshetova-1592574226.html
Решетова ответила на слухи о воссоединении с Тимати
Решетова ответила на слухи о воссоединении с Тимати
Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram пост, в котором ответила на предположение поклонников об их возможном... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T20:02
2021-01-11T20:02
шоубиз
анастасия решетова
знаменитости
звезды
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram пост, в котором ответила на предположение поклонников об их возможном воссоединении. Оно появилось после того, как и Тимати, и Решетова улетели отдыхать в ОАЭ. Многие привыкли к тому, что после расставания бывшие партнеры и супруги лишь ругаются и ссорятся. Они же с Тимати, наоборот, стремятся оставаться в хороших отношениях ради их общего сына Ратмира, добавила модель."Наверное, поэтому наше совместное времяпрепровождение вызывает массу вопросов и недоверие. Главное, что Ратик видит улыбающуюся маму и заботливого папу", — подчеркнула она. Тимати и Анастасия расстались в сентябре прошлого года после шести лет отношений, о чем модель сообщила в Instagram.Вскоре рэпер стал участником шоу "Холостяк", однако поклонники в соцсетях предположили, что расставание с Решетовой было лишь пиар-ходом, чтобы привлечь внимание к этому сезону телепрограммы.
https://ria.ru/20201217/reshetova-1589646274.html
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анастасия решетова, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)

Решетова ответила на слухи о воссоединении с Тимати

20:02 11.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram пост, в котором ответила на предположение поклонников об их возможном воссоединении. Оно появилось после того, как и Тимати, и Решетова улетели отдыхать в ОАЭ.

"Нет, мы не вместе. Но, тем не менее, поддерживаем очень близкие, теплые отношения в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем", — написала Анастасия.

Многие привыкли к тому, что после расставания бывшие партнеры и супруги лишь ругаются и ссорятся. Они же с Тимати, наоборот, стремятся оставаться в хороших отношениях ради их общего сына Ратмира, добавила модель.
"Наверное, поэтому наше совместное времяпрепровождение вызывает массу вопросов и недоверие. Главное, что Ратик видит улыбающуюся маму и заботливого папу", — подчеркнула она.
Тимати и Анастасия расстались в сентябре прошлого года после шести лет отношений, о чем модель сообщила в Instagram.
Вскоре рэпер стал участником шоу "Холостяк", однако поклонники в соцсетях предположили, что расставание с Решетовой было лишь пиар-ходом, чтобы привлечь внимание к этому сезону телепрограммы.
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ШоубизАнастасия РешетоваЗнаменитостизвездыТимати (Тимур Юнусов)
 
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