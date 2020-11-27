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https://ria.ru/20201127/timati-1586659922.html
Рекорд невест: стартовали съемки шоу "Холостяк" с Тимати
Рекорд невест: стартовали съемки шоу "Холостяк" с Тимати
Телеканал ТНТ сообщил о старте съемок восьмого сезона шоу "Холостяк" с участием 37-летнего рэпера Тимати. Его особенно ждали поклонницы исполнителя. Съемки... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:34
2020-11-27T18:36
коронавирус covid-19
шоубиз
знаменитости
звезды
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Телеканал ТНТ сообщил о старте съемок восьмого сезона шоу "Холостяк" с участием 37-летнего рэпера Тимати. Его особенно ждали поклонницы исполнителя. Съемки будут проходить в Дубае.Когда стало известно имя главного героя этого сезона шоу, "количество заявок на кастинг перевалило за 30 тысяч (что является рекордом за всю историю проекта)", отметили в пресс-службе телеканала."Как только начались съемки, Тимур понял, что это не шоу, а большая часть его жизни", — отметили продюсеры шоу и пообещали в этом сезоне "много нововведений".Однако и на это шоу повлияла пандемия коронавируса. Сообщается, что накануне съемок заболел ведущий проекта Дмитрий Кохно, и его "пришлось срочно заменить".Имя нового ведущего восьмого сезона будет раскрыто позднее, отметили на ТНТ.
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коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)

Рекорд невест: стартовали съемки шоу "Холостяк" с Тимати

18:34 27.11.2020 (обновлено: 18:36 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаРэп-исполнитель Тимати
Рэп-исполнитель Тимати - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Телеканал ТНТ сообщил о старте съемок восьмого сезона шоу "Холостяк" с участием 37-летнего рэпера Тимати. Его особенно ждали поклонницы исполнителя. Съемки будут проходить в Дубае.
Когда стало известно имя главного героя этого сезона шоу, "количество заявок на кастинг перевалило за 30 тысяч (что является рекордом за всю историю проекта)", отметили в пресс-службе телеканала.
Первая встреча Тимати с будущими участницами проекта уже состоялась.
"Как только начались съемки, Тимур понял, что это не шоу, а большая часть его жизни", отметили продюсеры шоу и пообещали в этом сезоне "много нововведений".
Однако и на это шоу повлияла пандемия коронавируса. Сообщается, что накануне съемок заболел ведущий проекта Дмитрий Кохно, и его "пришлось срочно заменить".
Имя нового ведущего восьмого сезона будет раскрыто позднее, отметили на ТНТ.
Анастасия Решетова - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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