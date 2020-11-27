https://ria.ru/20201127/timati-1586659922.html
Рекорд невест: стартовали съемки шоу "Холостяк" с Тимати
Рекорд невест: стартовали съемки шоу "Холостяк" с Тимати
Телеканал ТНТ сообщил о старте съемок восьмого сезона шоу "Холостяк" с участием 37-летнего рэпера Тимати. Его особенно ждали поклонницы исполнителя. Съемки... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:34
2020-11-27T18:34
2020-11-27T18:36
коронавирус covid-19
шоубиз
знаменитости
звезды
тимати (тимур юнусов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564791327_0:0:3207:1804_1400x0_80_0_0_61dab1328829a86647f691c4af160890.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Телеканал ТНТ сообщил о старте съемок восьмого сезона шоу "Холостяк" с участием 37-летнего рэпера Тимати. Его особенно ждали поклонницы исполнителя. Съемки будут проходить в Дубае.Когда стало известно имя главного героя этого сезона шоу, "количество заявок на кастинг перевалило за 30 тысяч (что является рекордом за всю историю проекта)", отметили в пресс-службе телеканала."Как только начались съемки, Тимур понял, что это не шоу, а большая часть его жизни", — отметили продюсеры шоу и пообещали в этом сезоне "много нововведений".Однако и на это шоу повлияла пандемия коронавируса. Сообщается, что накануне съемок заболел ведущий проекта Дмитрий Кохно, и его "пришлось срочно заменить".Имя нового ведущего восьмого сезона будет раскрыто позднее, отметили на ТНТ.
https://ria.ru/20201008/reaktsiya-1578859977.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564791327_476:0:3207:2048_1400x0_80_0_0_a1aae1bc72c50b019f8f3ebfccb0e0fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости
. Телеканал ТНТ сообщил
о старте съемок восьмого сезона шоу "Холостяк" с участием 37-летнего рэпера Тимати. Его особенно ждали поклонницы исполнителя. Съемки будут проходить в Дубае.
Когда стало известно имя главного героя этого сезона шоу, "количество заявок на кастинг перевалило за 30 тысяч (что является рекордом за всю историю проекта)", отметили в пресс-службе телеканала.
Первая встреча Тимати с будущими участницами проекта уже состоялась.
"Как только начались съемки, Тимур понял, что это не шоу, а большая часть его жизни", — отметили продюсеры шоу и пообещали в этом сезоне "много нововведений".
Однако и на это шоу повлияла пандемия коронавируса. Сообщается, что накануне съемок заболел ведущий проекта Дмитрий Кохно, и его "пришлось срочно заменить".
Имя нового ведущего восьмого сезона будет раскрыто позднее, отметили на ТНТ.