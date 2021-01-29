https://ria.ru/20210129/peterburg-1595124875.html

Пострадавшую на митинге в Петербурге выписали после второй госпитализации

Пострадавшую на митинге в Петербурге выписали после второй госпитализации

Пострадавшую на несогласованном митинге в Петербурге 23 января Маргариту Юдину выписали из больницы после повторной госпитализации, сообщили в правозащитном... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:50

2021-01-29T13:50

2021-01-29T13:50

маргарита юдина

россия

михаил джанелидзе

здоровье - общество

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Пострадавшую на несогласованном митинге в Петербурге 23 января Маргариту Юдину выписали из больницы после повторной госпитализации, сообщили в правозащитном объединении "Команда 29", юристы которого представляют интересы женщины."Сегодня Маргариту Юдину выписали из Елизаветинской больницы, куда она была госпитализирована в ночь с 26 на 27 января. Ее состояние стабильно, круглосуточного наблюдения в стационаре за ней не требуется. Она будет проходить амбулаторное лечение. Сейчас дети Маргариты находятся в безопасном месте с матерью, в том числе несовершеннолетняя дочь", - говорится в сообщении правозащитников.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Но во вторник юристы "Команды 29", которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации.Ранее глава Лужского района Ленинградской области сообщил РИА Новости, что администрация района намерена проверить условия проживания детей пострадавшей на митинге в Петербурге женщины.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/peterburg-1594747593.html

https://ria.ru/20210124/izvineniya-1594366953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита юдина, россия, михаил джанелидзе, здоровье - общество, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, общество