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Арестованный после акции в Москве чеченец рассказал о драке с силовиками
Арестованный после акции в Москве чеченец рассказал о драке с силовиками
Участник несогласованной акции протеста в центре Москвы Саид-Мухаммад Джумаев рассказал газете "МК", как вступил в драку с бойцами ОМОНа. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:54
2021-01-29T19:11
сайд-мухамад джумаев
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Участник несогласованной акции протеста в центре Москвы Саид-Мухаммад Джумаев рассказал газете "МК", как вступил в драку с бойцами ОМОНа.Накануне Пресненский суд Москвы арестовал до 23 марта уроженца Чечни Джумаева, обвиняемого в двух преступлениях по части 1 статьи 318 УК России.В беседе с корреспондентом газеты Джумаев рассказал, что "понятия не имел", что будут такие последствия его поступка. По его словам, он никому не собирался наносить травмы."Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался", — пояснил он.Джумаев добавил, что частично признал вину, потому что тогда по-другому воспринимал обстановку. На вопрос, могло ли на его поведении сказаться его происхождение, он отметил, что его отец чеченец, а мать — ингушка."Взрывная смесь", — пояснил он.Также молодой человек допустил, что на него повлиял эффект толпы, так как, по его утверждению, раньше он никогда ни на кого не нападал."Вообще, я не драчун, хоть боевыми искусствами немного занимался", — пояснил Джумаев.Изначально кадры, на которых мужчина бросается в драку с силовиками, распространили в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал его участника выйти на связь. Как утверждают его родители, действия их сына не связаны с поддержкой Алексея Навального.Впоследствии Джумаева задержали в Псковской области. Ему вменяют три эпизода. По данным СК, чеченец нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". Фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили его в федеральный розыск, а затем задержали в Псковской области.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось, что в столице задержали более тысячи человек.Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина &lt;…&gt; и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
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сайд-мухамад джумаев, алексей навальный, москва, происшествия

Арестованный после акции в Москве чеченец рассказал о драке с силовиками

18:54 29.01.2021 (обновлено: 19:11 29.01.2021)
 
Кадр видео беспорядков с участием Сайд-Мухамада Джумаева
Кадр видео беспорядков с участием Сайд-Мухамада Джумаева - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Участник несогласованной акции протеста в центре Москвы Саид-Мухаммад Джумаев рассказал газете "МК", как вступил в драку с бойцами ОМОНа.
Накануне Пресненский суд Москвы арестовал до 23 марта уроженца Чечни Джумаева, обвиняемого в двух преступлениях по части 1 статьи 318 УК России.
В беседе с корреспондентом газеты Джумаев рассказал, что "понятия не имел", что будут такие последствия его поступка. По его словам, он никому не собирался наносить травмы.
"Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался", — пояснил он.
Джумаев добавил, что частично признал вину, потому что тогда по-другому воспринимал обстановку. На вопрос, могло ли на его поведении сказаться его происхождение, он отметил, что его отец чеченец, а мать — ингушка.
"Взрывная смесь", — пояснил он.
Сайд-Мухамад Джумаев - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 19:49
Появилось видео допроса подравшегося с силовиками чеченца
Также молодой человек допустил, что на него повлиял эффект толпы, так как, по его утверждению, раньше он никогда ни на кого не нападал.
"Вообще, я не драчун, хоть боевыми искусствами немного занимался", — пояснил Джумаев.
Изначально кадры, на которых мужчина бросается в драку с силовиками, распространили в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал его участника выйти на связь. Как утверждают его родители, действия их сына не связаны с поддержкой Алексея Навального.
Впоследствии Джумаева задержали в Псковской области. Ему вменяют три эпизода. По данным СК, чеченец нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". Фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили его в федеральный розыск, а затем задержали в Псковской области.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось, что в столице задержали более тысячи человек.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 14:31
Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
 
Сайд-Мухамад ДжумаевАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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