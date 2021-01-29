https://ria.ru/20210129/dfo-1595130742.html

Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в ДФО

Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в ДФО

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил обеспечение безопасности в дальневосточном регионе, который... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:07

2021-01-29T14:07

2021-01-29T14:52

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политика

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил обеспечение безопасности в дальневосточном регионе, который имеет фундаментальное значение для страны, подчеркнув, что ситуация там складывается непростая, власти знают обо всех угрозах."Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны", - заявил Путин в пятницу на встрече с членами СБ.Именно поэтому по линии отдельных ведомств и правительства в целом власти постоянно занимаются вопросами развития этого региона, добавил он."Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто, мы знаем обо всех этих угрозах, давайте поговорим об этом сегодня поподробнее", - предложил президент РФ.В совещании приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20210118/aviaperevozki-1593466550.html

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Путин обсудил с Совбезом безопасность на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин в пятницу обсудил с членами Совета безопасности вопросы, связанные с обеспечением безопасности в дальневосточном регионе. Путин отметил, что ситуация "в регионе складывается непросто", однако руководство страны знает "обо всех этих угрозах". 2021-01-29T14:07 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, госдума рф, совет безопасности рф, владимир путин, политика