Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/dfo-1595130742.html
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в ДФО
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в ДФО
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил обеспечение безопасности в дальневосточном регионе, который... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:07
2021-01-29T14:52
россия
совет федерации рф
госдума рф
совет безопасности рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595142194_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_60f23a4f94e17f26730ad54f4df37662.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил обеспечение безопасности в дальневосточном регионе, который имеет фундаментальное значение для страны, подчеркнув, что ситуация там складывается непростая, власти знают обо всех угрозах."Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны", - заявил Путин в пятницу на встрече с членами СБ.Именно поэтому по линии отдельных ведомств и правительства в целом власти постоянно занимаются вопросами развития этого региона, добавил он."Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто, мы знаем обо всех этих угрозах, давайте поговорим об этом сегодня поподробнее", - предложил президент РФ.В совещании приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://ria.ru/20210118/aviaperevozki-1593466550.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин обсудил с Совбезом безопасность на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин в пятницу обсудил с членами Совета безопасности вопросы, связанные с обеспечением безопасности в дальневосточном регионе. Путин отметил, что ситуация "в регионе складывается непросто", однако руководство страны знает "обо всех этих угрозах".
2021-01-29T14:07
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595142194_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_43d7a3046dd26082aba9c9b6866b8107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, госдума рф, совет безопасности рф, владимир путин, политика

Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в ДФО

14:07 29.01.2021 (обновлено: 14:52 29.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил обеспечение безопасности в дальневосточном регионе, который имеет фундаментальное значение для страны, подчеркнув, что ситуация там складывается непростая, власти знают обо всех угрозах.
"Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны", - заявил Путин в пятницу на встрече с членами СБ.
Именно поэтому по линии отдельных ведомств и правительства в целом власти постоянно занимаются вопросами развития этого региона, добавил он.
"Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто, мы знаем обо всех этих угрозах, давайте поговорим об этом сегодня поподробнее", - предложил президент РФ.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 10:52
Путин поручил расширить программу доступности авиаперевозок из ДФО
В совещании приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
 
РоссияСовет Федерации РФГосдума РФСовет Безопасности РФВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
14:29В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
14:26Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
14:21Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат
14:18Вахтанговский театр после ухода Ланового не будет прежним, заявил Туминас
14:13Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией
14:11В Минобороны рассказали, когда завершатся госиспытания "Цирконов"
Лента новостейМолния