https://ria.ru/20210129/artisty-1595146474.html

Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список

Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще пять российских артистов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:09

2021-01-29T15:09

2021-01-29T15:09

игорь саруханов

россия

министерство культуры украины

денис клявер

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

верховная рада украины

ольга кормухина

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_1cf9ab3b49b0a1e8a6c5c70d68c8a873.jpg

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще пять российских артистов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."В министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ - Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана. Соответствующими приказами Минкульт включил российских артистов в перечень", - говорится в сообщении на сайте министерства.По состоянию на 29 января в списке значатся 164 человека.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20200917/basta-1577397975.html

https://ria.ru/20210119/litva-1593712249.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь саруханов, россия, министерство культуры украины, денис клявер, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), верховная рада украины, ольга кормухина, украина, в мире