https://ria.ru/20210129/artisty-1595146474.html
Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще пять российских артистов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:09
2021-01-29T15:09
2021-01-29T15:09
игорь саруханов
россия
министерство культуры украины
денис клявер
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
верховная рада украины
ольга кормухина
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_1cf9ab3b49b0a1e8a6c5c70d68c8a873.jpg
КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще пять российских артистов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."В министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ - Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана. Соответствующими приказами Минкульт включил российских артистов в перечень", - говорится в сообщении на сайте министерства.По состоянию на 29 января в списке значатся 164 человека.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200917/basta-1577397975.html
https://ria.ru/20210119/litva-1593712249.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_78:0:1122:783_1920x0_80_0_0_f139dfbfa8f7e5d965a0acb396e483c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь саруханов, россия, министерство культуры украины, денис клявер, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), верховная рада украины, ольга кормухина, украина, в мире