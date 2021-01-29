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Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще пять российских артистов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:09
2021-01-29T15:09
игорь саруханов
россия
министерство культуры украины
денис клявер
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
верховная рада украины
ольга кормухина
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КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще пять российских артистов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."В министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ - Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана. Соответствующими приказами Минкульт включил российских артистов в перечень", - говорится в сообщении на сайте министерства.По состоянию на 29 января в списке значатся 164 человека.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200917/basta-1577397975.html
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игорь саруханов, россия, министерство культуры украины, денис клявер, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), верховная рада украины, ольга кормухина, украина, в мире

Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список

15:09 29.01.2021
 
© РИА НовостиМинистерство культуры Украины
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще пять российских артистов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.
"В министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ - Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана. Соответствующими приказами Минкульт включил российских артистов в перечень", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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По состоянию на 29 января в списке значатся 164 человека.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Игорь СарухановРоссияМинистерство культуры УкраиныДенис КляверМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Верховная Рада УкраиныОльга КормухинаУкраинаВ мире
 
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