Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/arest-1595188198.html
Суд арестовал петербуржца, толкнувшего на акции сотрудника полиции
Суд арестовал петербуржца, толкнувшего на акции сотрудника полиции
Куйбышевский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга Андрея Ломова, обвиняемого в том, что он толкнул на несогласованном митинге сотрудника ОМОН... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:13
2021-01-29T18:13
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
татьяна потяева
омон россии
москва
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594307379_0:190:3042:1901_1920x0_80_0_0_498ede130553f0e0d3704995e0869bcf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Куйбышевский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга Андрея Ломова, обвиняемого в том, что он толкнул на несогласованном митинге сотрудника ОМОН Росгвардии и полицейского, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ломова. Срок меры - 22.03.2021", - сообщили в объединенной пресс-службе.Ломова задержали 28 января, ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Сообщается, что вину он признал частично.Органами предварительного следствия установлено, что 23 января Ломов на Невском проспекте толкнул командира отделения оперативного взвода ОМОН ГУ Росгвардии и полицейского."Таким образом Ломов причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества", - говорится в сообщении пресс-службы судов.На суде Ломов возражал против заключения под стражу и просил избрать меру, не связанную с лишением свободы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
https://ria.ru/20210129/postradavshaya-1595179827.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595172169.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594307379_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_0bccdff9a2c5bbb04b164feac2ba5699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), татьяна потяева, омон россии, москва, санкт-петербург, происшествия

Суд арестовал петербуржца, толкнувшего на акции сотрудника полиции

18:13 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Куйбышевский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга Андрея Ломова, обвиняемого в том, что он толкнул на несогласованном митинге сотрудника ОМОН Росгвардии и полицейского, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ломова. Срок меры - 22.03.2021", - сообщили в объединенной пресс-службе.
Ломова задержали 28 января, ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Сообщается, что вину он признал частично.
Органами предварительного следствия установлено, что 23 января Ломов на Невском проспекте толкнул командира отделения оперативного взвода ОМОН ГУ Росгвардии и полицейского.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 17:44
Защита пострадавшей на акции в Петербурге запросила у СК данные о деле
"Таким образом Ломов причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
На суде Ломов возражал против заключения под стражу и просил избрать меру, не связанную с лишением свободы.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 17:16
Полиция прокомментировала уголовное дело из-за незаконной акции в Москве
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Татьяна ПотяеваОМОН РоссииМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
02:03Грушко рассказал о "скользком пути", на который встал Евросоюз
Лента новостейМолния