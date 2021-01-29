https://ria.ru/20210129/arest-1595188198.html

Суд арестовал петербуржца, толкнувшего на акции сотрудника полиции

Суд арестовал петербуржца, толкнувшего на акции сотрудника полиции

Куйбышевский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга Андрея Ломова, обвиняемого в том, что он толкнул на несогласованном митинге сотрудника ОМОН... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T18:13

2021-01-29T18:13

2021-01-29T18:13

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

татьяна потяева

омон россии

москва

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Куйбышевский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга Андрея Ломова, обвиняемого в том, что он толкнул на несогласованном митинге сотрудника ОМОН Росгвардии и полицейского, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ломова. Срок меры - 22.03.2021", - сообщили в объединенной пресс-службе.Ломова задержали 28 января, ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Сообщается, что вину он признал частично.Органами предварительного следствия установлено, что 23 января Ломов на Невском проспекте толкнул командира отделения оперативного взвода ОМОН ГУ Росгвардии и полицейского."Таким образом Ломов причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества", - говорится в сообщении пресс-службы судов.На суде Ломов возражал против заключения под стражу и просил избрать меру, не связанную с лишением свободы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://ria.ru/20210129/postradavshaya-1595179827.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595172169.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), татьяна потяева, омон россии, москва, санкт-петербург, происшествия